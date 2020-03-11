ДБР відкрило справу через скасування формули «Роттердам +»



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Експерт зазначає, що попри критику, якій піддавалася формула «Роттердам+», зараз стало очевидно, що це був дієвий механізм зрозумілого та прозорого ціноутворення на енергетичному ринку

Державне бюро розслідувань 3 березня зареєструвало кримінальне провадження щодо посадових осіб Кабінету міністрів України, які підозрюються в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем.

Йдеться про скасування порядку формування ціни на електроенергію, відомого як формула «Роттердам+», і ухвалення положення про покладення спеціальних обов'язків на учасників ринку електроенергії, затвердженого постановою Кабміну від 5.06.2019 №483. У результаті електроенергія значно подорожчала, хоча в публічній площині просувалася теза про те, що скасування «Роттердам +» і введення нових правил знизить її вартість для споживачів.

Із заявою в ДБР звернувся експерт енергоринку Дмитро Марунич. Він наводить економічний розрахунок, що ґрунтується на офіційній цифрі вартості закупівлі вугілля за старим і новим порядком. Згідно з цими розрахунками, збиток склав 4,441 млрд грн.

«Нам продовжують розповідати про те, яке благо несе новий порядок, але фактично це ручне управління, мета якого – заробити за кошт споживача. Скільки можна «чорне» називати «білим»? Цифри говорять самі за себе – електроенергія стала коштувати дорожче. Хтось повинен відповісти за 4,4 млрд грн, які переплатили споживачі. І це тільки за друге півріччя 2019 року», – заявляє Марунич.

Експерт зазначає, що попри критику, якій піддавалася формула «Роттердам+», зараз стало очевидно, що це був дієвий механізм зрозумілого та прозорого ціноутворення на енергетичному ринку України. Затверджений НКРЕ порядок дозволяв утримувати ціну на вугілля для українських споживачів на рівні 1700 грн за тонну. Зараз вартість збільшилася до 1900 грн.

ДБР розпочато кримінальне провадження за ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 364 за фактом створення злочинної організації та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем. Покарання за такі злочини – до 12 років в'язниці.

Джерело: Обозреватель