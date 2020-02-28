  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Тема незаконності «Роттердам+» вичерпана, кримінальна справа НАБУ не має жодних перспектив – експерт

    • Розсилка
    Методологія розрахунку оптової ринкової ціни електроенергії (відома як формула &laquo;Роттердам+&raquo;) була затверджена НКРЕКП 3 березня 2016 року - Тема незаконності «Роттердам+» вичерпана, кримінальна справа НАБУ не має жодних перспектив – експерт
    Методологія розрахунку оптової ринкової ціни електроенергії (відома як формула «Роттердам+») була затверджена НКРЕКП 3 березня 2016 року

    Жоден міжнародний не вважає, що формула «Роттердам+» неправильна, - Котко

    Всі міжнародні експерти визнають законність застосування формули «Роттердам+», кримінальна справа НАБУ щодо неї не має жодних перспектив. Про це заявив голова «Першої енергетичної асоціації України» Василь Котко.

    «Я вважаю, що «Роттердам+» вже усох. Я думаю, що він просто згорнеться, «Роттердам+». Чому? Тому що жоден міжнародний експерт, міжнародні організації, які нас підтримують, ніхто з них не вважає, що формула «Роттердам+» неправильна. Навпаки, вони нам кажуть, що це правильно. Світова практика каже, що це правильно. Всі європейські країни, на які ми рівняємося, застосовують саме цей підхід. Ринкові ціни – все. Ринок повинен визначати рівноважну ціну», – сказав Котко.

    Нагадаємо, раніше голова НАБУ Артем Ситник заявив, що прийнята урядом 28 січня 2020 року формула розрахунку ціни на газ з прив'язкою до його вартості на нідерландському газовому хабі TFF («Амстердам+») є схожою з формулою визначення ціни на вугілля «Роттердам+».

    Методологія розрахунку оптової ринкової ціни електроенергії (відома як формула «Роттердам+») була затверджена Національною комісією, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг, 3 березня 2016 року. Відповідно до неї вугільна складова в тарифі на електроенергію була заснована на котируваннях вугільного хабу ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен). З 1 липня 2019 року у зв'язку з введенням в Україні нового ринку електроенергії дія формули «Роттердам+» припинилася.

    газ НАБУ вугілля Артем Ситник ринок ціни Роттердам+
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ