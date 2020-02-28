Тема незаконності «Роттердам+» вичерпана, кримінальна справа НАБУ не має жодних перспектив – експерт



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Методологія розрахунку оптової ринкової ціни електроенергії (відома як формула «Роттердам+») була затверджена НКРЕКП 3 березня 2016 року

Жоден міжнародний не вважає, що формула «Роттердам+» неправильна, - Котко

Всі міжнародні експерти визнають законність застосування формули «Роттердам+», кримінальна справа НАБУ щодо неї не має жодних перспектив. Про це заявив голова «Першої енергетичної асоціації України» Василь Котко.

«Я вважаю, що «Роттердам+» вже усох. Я думаю, що він просто згорнеться, «Роттердам+». Чому? Тому що жоден міжнародний експерт, міжнародні організації, які нас підтримують, ніхто з них не вважає, що формула «Роттердам+» неправильна. Навпаки, вони нам кажуть, що це правильно. Світова практика каже, що це правильно. Всі європейські країни, на які ми рівняємося, застосовують саме цей підхід. Ринкові ціни – все. Ринок повинен визначати рівноважну ціну», – сказав Котко.

Нагадаємо, раніше голова НАБУ Артем Ситник заявив, що прийнята урядом 28 січня 2020 року формула розрахунку ціни на газ з прив'язкою до його вартості на нідерландському газовому хабі TFF («Амстердам+») є схожою з формулою визначення ціни на вугілля «Роттердам+».

Методологія розрахунку оптової ринкової ціни електроенергії (відома як формула «Роттердам+») була затверджена Національною комісією, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг, 3 березня 2016 року. Відповідно до неї вугільна складова в тарифі на електроенергію була заснована на котируваннях вугільного хабу ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен). З 1 липня 2019 року у зв'язку з введенням в Україні нового ринку електроенергії дія формули «Роттердам+» припинилася.