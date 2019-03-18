У Холодницького заявили, що керівництво НАБУ прикривало злочини своїх агентів



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В Антикорупційній прокуратурі сумніваються у правдивості роз'яснень НАБУ

«Інформація НАБУ спотворює реальний стан розслідування кримінальних проваджень та спрямована на відволікання уваги громадськості», заявили у САП

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП) прокоментували роз'яснення НАБУ щодо матеріалів Генпрокуратури у справі «Укроборонпрому».

Відповідна заява розміщена на сторінці САП у Facebook.

У відомстві нагадали, що 17 березня на офіційному сайті НАБУ та на офіційних сторінках у соцмережах було розміщене «Роз’яснення щодо оприлюднених матеріалів, переданих від ГПУ до НАБУ».

«Однак зазначена у вказаному повідомленні інформація спотворює реальний стан дійсного розслідування описаних кримінальних проваджень та спрямована на відволікання уваги громадськості від приховування злочинної діяльності службових осіб ТОВ «Оптимумспецдеталь», - йдеться у повідомленні.

У САП переконані, що «передусім потрібно звернути увагу, що керівництво НАБУ 2 роки переховували вказані матеріали від процесуальних прокурорів, фактично сховавши їх в матеріалах кримінальної справи № 52016000000000063 (кримінальне провадження, в якому на даний час НАБУ розслідуються факти заволодіння службовими особами низки суб’єктів господарювання зокрема і ТОВ «Оптимумспецдеталь» грошовими коштами ДП «Укроборонпром» в особливо великих розмірах), а зараз недолуго, використовуючи інсинуації і маніпуляційні прийоми перекручує інформацію і намагається довести, що ці дані використанні в інших провадженнях, хоча фактично матеріали не долучено до цих проваджень, і 80% даних переписки стосувалося ТОВ «Оптимумспецдеталь» та інших зловживань в оборонній сфері”.

«Крім того, три запити прокурорів залишилися без реагування і на жоден з них матеріали, передані від ГПУ до НАБУ так і не було передано до САП. Чому? Тому що керівництво НАБУ прикривало злочинну діяльність своїх працівників та корупцію у власному відомстві», - зазначили у САП.

У відомстві уточнили, що у цьому роз'ясненні «НАБУ зазначає про нібито розмови агента Євгена Шевченка з Андрієм Рогозою та особою, яку в публікації називають «Едік», щодо закриття кримінальних проваджень по «Укрзалізниці» та розкраданнях газу на двох ТЕЦ за неправомірну вигоду в сумі від 0,5 до 2,5 млн дол».

Однак, як зазначили у САП, у згаданих кримінальних провадженнях матеріали, в тому числі негласних слідчих (розшукових) дій, які б підтверджували вказані розмови, відсутні, як і відсутні в провадженні № 52016000000000063.

«При цьому, у вказаному «Роз’ясненні» НАБУ очевидно умисно не висвітлено факт спілкування агента Євгена Шевченка із детективами НАБУ, а також із іншими фігурантами кримінального провадження щодо виключення ТОВ «Оптимумспецдеталь» із переліку підприємств, діяльність яких підлягала перевірці через проведення незаконних фінансово-господарських операцій із державними підприємствами оборонного сектору», - додали в САП.

У САП також наголосили, що окрім того, ні керівництвом НАБУ, ні детективами НАБУ упродовж 2017-2019 років кримінальні провадження за ст. 369 ККУ (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) “за згаданими вище фактами до ЄРДР не вносились, повідомлення про підозру у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень детективами не складались та питання про їх вручення перед прокурорами САП не ініціювалось, що вкотре свідчить про неправдивість пояснень НАБУ».

«Діяльність прокурорів САП не може бути «проактивною», а лише такою, що чітко базується на вимогах закону. Прокурори САП повідомляють про підозри та скеровують обвинувальні акти до суду лише на підставі зібраних доказів. Одночасно, САП звертає увагу, що ніколи не погоджувала будь-яких заходів гласних чи негласних за участю ніби «агента» Шевченка Євгена у вказаних кримінальних провадженнях», - зазначають у САП.

Як наголосили у антикорупційній прокуратурі, «всі спроби НАБУ про представлення таким чином ситуації свідчать лише про намагання уникнути від кримінальної відповідальності за зловживання та хабарництво в самому НАБУ».

Як повідомлялося, раніше НАБУ на своєму сайті розмістило роз'яснення щодо оприлюднених матеріалів, переданих від ГПУ до НАБУ, у якому зазначалося, що основна частина листування, яке ГПУ у 2017 році передала до НАБУ, стосується розслідувань діяльності компаній, підконтрольних двом депутатам, а не розкрадання в оборонно-промисловому комплексі.

Нагадаємо, заступник генерального прокурора - спеціалізований антикорупційний прокурор Назар Холодницький заявив, що САП відкрила кримінальне провадження за фактом приховування директором Національного антикорупційного бюро Артемом Ситником інформації про причетність детективів НАБУ до корупції в оборонній сфері.

Раніше повідомлялося, що на час проведення службового розслідування в НАБУ усунули двох детективів, згаданих в журналістському розслідуванні про корупцію в «Укроборонпромі».

Нагадаємо, згідно із заключною частиною розслідування журналістів, про корупцію в оборонці знали в податковій адміністрації, військовій прокуратурі, НАБУ, ГПУ і СБУ. Останні два відомства звинувачення заперечують.

Зокрема, в розслідуванні фігурує заступник голови НАБУ Гізо Углава, який нібито підписував документи, що виключають фірму-прокладку «Оптимумспецдеталь» з переліку фіктивних.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що президент України Петро Порошенко визнав, що військові закупівлі не мають відбуватись на закритих тендерах.

Нагадаємо, 25 лютого в ефірі програми «Наші гроші» вийшло журналістське розслідування про корупцію в державному концерні «Укроборонпром», де фігурують Олег Гладковський та його син Ігор.

Видання Bihus.info заявило, що усі слідчі органи, включно з НАБУ, зливали справи стосовно Гладковського за хабарі.

На час розслідування перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський склав з себе повноваження, а згодом, 4 березня, президент Петро Порошенко звільнив його із займаної посади.

7 березня суд арештував чотирьох екс-службовців «Спецтехноекспорту». Проте наступного дня директор та двоє екс-службовців «Спецтехноекспорту» вийшли під заставу із СІЗО.

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