Компанія Ахметова перенесла виробництво у західні регіони

Машинобудівна компанія Corum Group знайшла альтернативні потужності для виробництва

Машинобудівна компанія Corum Group (ДТЕК Енерго) частково перенесе виробничі потужності своїх підприємств на майданчики машинобудівних заводів у Хмельницькому та на Волині. Про це повідомляється на сайті компанії.

Спеціалісти вже почали виробництво анкерів, протипожежних труб, рештаків і зірочок – все для забезпечення безперервної діяльності шахт ДТЕК Енерго та стабільної роботи енергосистеми України.

У Хмельницькому будуть виготовляти анкери та протипожежні труби – частину продукції Корум Дружківського машинобудівного заводу. Наразі машинобудівники налаштували процес виробництва, провели роботи щодо узгодження конструкторської документації та вже випустили перші партії анкерів.

Виробництво запчастин гірничошахтного обладнання (рештаки, зірочки), які виготовляли на Корум Світло шахтаря, буде розподілено на промислових майданчиках Волинської області. Всі підготовчі роботи проведені – перші зірочки будуть виготовлені та поставлені для потреб шахтарів ДТЕК Енерго вже у травні поточного року. Наразі відпрацьовується можливість виробництва запчастин валошестернної групи на території Польщі.

«В умовах війни з російськими окупантами нам вдалося оперативно знайти альтернативні потужності та частково перемістити критично важливе для нас виробництво Corum Group. Від оперативної та надійної роботи машинобудівників залежить стабільна робота вугільних підприємств ДТЕК Енерго, а отже – наявність світла та тепла у будинках українців. Ми робимо все можливе, щоб надалі забезпечувати енергонезалежність країни та наближаємо нашу перемогу відданою працею», - прокоментував Ільдар Салєєв, генеральний директор ДТЕК Енерго.

Як повідомлялося, близько 1,4 млрд грн або майже 48 млн доларів передали бізнеси SCM, Фонд Ріната Ахметова та футбольний клуб «Шахтар» на допомогу Україні та українцям з 24 лютого 2022 року по 4 квітня 2022 року включно.