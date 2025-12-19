День адвокатури України: найкращі привітання у прозі, віршах та листівках

У святковий день традиційно вітають та вшановують адвокатів за їхню важливу та відповідальну роботу

19 грудня 2025 року в Україні відзначається День адвокатури. Це професійне свято адвокатів, які забезпечують право громадян на правову допомогу та захист у суді.

Під час повномасштабної війни адвокати України продовжують працювати в умовах підвищеного ризику – надають правову допомогу, захищають військових, переселенців і постраждалих від агресії РФ.

У День адвокатури традиційно лунають вітання на адресу правників, які своєю щоденною працею зміцнюють довіру до закону та справедливості в Україні.

Історія свята

День адвокатури було встановлено указом президента України у 2002 році.

«Ураховуючи важливу роль адвокатури в розбудові правової держави, захисті конституційних прав і свобод громадян, велике громадське значення цієї правозахисної інституції в Україні, постановляю: установити в Україні професійне свято – День адвокатури, яке відзначати щорічно 19 грудня», – йдеться в указі.

Адвокатура є одним із ключових інститутів правової держави. Адвокати:

забезпечують право громадян на захист;

представляють інтереси громадян у судах;

сприяють утвердженню принципів справедливого судочинства;

стоять на захисті прав і свобод людини.

Привітання до Дня адвокатури України у прозі

Вітаю з Днем адвокатури України та щиро бажаю, щоб у будь-якій справі вдавалося виявляти впевненість та наполегливість, щоб щодня приносив безперечну перемогу та справжній успіх, щоб життя було сповнене великих можливостей та перспективних ідей.

***

Хочу від щирого серця привітати колег з Днем адвокатури, побажати хороших і успішних процесів, щоб у їхньому житті було більше прекрасних і просто приємних професійних хвилин. Міцного їм здоров'я та удачі!

***

Сьогодні свято серйозних людей – День адвокатури! Від душі хочу привітати тебе з цим святом та побажати тобі якнайбільше солідних вдячних клієнтів, відсутності поразок, гарного позитивного досвіду в роботі!

***

Вітаю із Днем адвокатури! У складній життєвій ситуації вся надія на вас! Ви захистите інтереси, повернете репутації чистоту перед законом і просто допоможете забути про нагальні проблеми! Сьогодні я щиро бажаю вам успішних справ і щастя!

***

Вітаю всіх правозахисників з Днем української адвокатури! Бажаю великого потенціалу, міцної хватки, розсудливості та холодного серця в специфіці роботи. Нехай насиченою і повною буде ваша трудова діяльність. Здоров’я вам, розвитку, професійного зростання, перемог і задоволення!

***

День адвокатури – серйозне професійне свято! Вітаю всіх прихильників професії. Бажаю розвитку і досягнення максимальних висот. Кар’єрного зльоту, попиту, надійності та впевненості у своїх силах і знаннях. Будьте здорові, наполегливі, вміло ведіть свої справи і живіть по совісті!

***

Повага до вашої професії бере початок в глибоку давнину, коли було трохи людей, що володіють силою переконання, логікою і доказом суджень. Бажаємо вам успішної великої кар’єри, вдалих і повних доказів, прекрасного особистого життя. З Днем адвоката!

Выршы до Дня адвоката 2025

У День українського адвоката

Дотримання законів нехай буде свято.

Правильних рішень, успішних процесів,

Розвитку та розширення інтересів.

Порядних партнерів, енергійності,

Достатку, вражень і практичності,

Любові такої, щоб вела й надихала,

На справи добрі і щастя спонукала!

***

Бажаю в День адвокатури

Побільше виграшних справ,

Щоб поважала клієнтура,

Запал в очах твоїх палав!



Бажаю, щоб удача всюди,

Йшла за тобою по п'ятах,

Щоб були вдячні тобі люди,

Й була усмішка на вустах!

***

Скажу, не мудруючи лукаво,

Усім адвокатам слово «Браво!»

Я від душі бажаю вам

Бути стійкими зло ворогам.

Нехай відвідує натхнення,

Життя дарує чудові миті,

Вдалих справ святої результат

Любов і щастя принесе!

***

Солідна, гідна професія

Незаперечна користь від неї.

Адвокатуру вшановуємо ми весело

З професійним святом її.

І нехай завжди серйозні ви і зібрані,

Сьогодні можна, навіть треба відпочити.

Всього бажаємо самого вам доброго,

І щоб вдалим був завжди ваш шлях.

***

Адвокати, адвокати,

Майстри-оратори.

Вам співають хвалу сьогодні,

Хитрі хлопці ви.

Зі святом, з Днем адвоката,

Поздоровлення приймай!

Судити по совісті і честі

Наш суд найгуманніший примушуй!

Привітання до Дня адвокатури у яскравих листівках