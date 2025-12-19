День адвокатури України: найкращі привітання у прозі, віршах та листівках
У святковий день традиційно вітають та вшановують адвокатів за їхню важливу та відповідальну роботу
19 грудня 2025 року в Україні відзначається День адвокатури. Це професійне свято адвокатів, які забезпечують право громадян на правову допомогу та захист у суді.
Під час повномасштабної війни адвокати України продовжують працювати в умовах підвищеного ризику – надають правову допомогу, захищають військових, переселенців і постраждалих від агресії РФ.
У День адвокатури традиційно лунають вітання на адресу правників, які своєю щоденною працею зміцнюють довіру до закону та справедливості в Україні.
Історія свята
День адвокатури було встановлено указом президента України у 2002 році.
«Ураховуючи важливу роль адвокатури в розбудові правової держави, захисті конституційних прав і свобод громадян, велике громадське значення цієї правозахисної інституції в Україні, постановляю: установити в Україні професійне свято – День адвокатури, яке відзначати щорічно 19 грудня», – йдеться в указі.
Адвокатура є одним із ключових інститутів правової держави. Адвокати:
- забезпечують право громадян на захист;
- представляють інтереси громадян у судах;
- сприяють утвердженню принципів справедливого судочинства;
- стоять на захисті прав і свобод людини.
Привітання до Дня адвокатури України у прозі
Вітаю з Днем адвокатури України та щиро бажаю, щоб у будь-якій справі вдавалося виявляти впевненість та наполегливість, щоб щодня приносив безперечну перемогу та справжній успіх, щоб життя було сповнене великих можливостей та перспективних ідей.
***
Хочу від щирого серця привітати колег з Днем адвокатури, побажати хороших і успішних процесів, щоб у їхньому житті було більше прекрасних і просто приємних професійних хвилин. Міцного їм здоров'я та удачі!
***
Сьогодні свято серйозних людей – День адвокатури! Від душі хочу привітати тебе з цим святом та побажати тобі якнайбільше солідних вдячних клієнтів, відсутності поразок, гарного позитивного досвіду в роботі!
***
Вітаю із Днем адвокатури! У складній життєвій ситуації вся надія на вас! Ви захистите інтереси, повернете репутації чистоту перед законом і просто допоможете забути про нагальні проблеми! Сьогодні я щиро бажаю вам успішних справ і щастя!
***
Вітаю всіх правозахисників з Днем української адвокатури! Бажаю великого потенціалу, міцної хватки, розсудливості та холодного серця в специфіці роботи. Нехай насиченою і повною буде ваша трудова діяльність. Здоров’я вам, розвитку, професійного зростання, перемог і задоволення!
***
День адвокатури – серйозне професійне свято! Вітаю всіх прихильників професії. Бажаю розвитку і досягнення максимальних висот. Кар’єрного зльоту, попиту, надійності та впевненості у своїх силах і знаннях. Будьте здорові, наполегливі, вміло ведіть свої справи і живіть по совісті!
***
Повага до вашої професії бере початок в глибоку давнину, коли було трохи людей, що володіють силою переконання, логікою і доказом суджень. Бажаємо вам успішної великої кар’єри, вдалих і повних доказів, прекрасного особистого життя. З Днем адвоката!
Выршы до Дня адвоката 2025
У День українського адвоката
Дотримання законів нехай буде свято.
Правильних рішень, успішних процесів,
Розвитку та розширення інтересів.
Порядних партнерів, енергійності,
Достатку, вражень і практичності,
Любові такої, щоб вела й надихала,
На справи добрі і щастя спонукала!
***
Бажаю в День адвокатури
Побільше виграшних справ,
Щоб поважала клієнтура,
Запал в очах твоїх палав!
Бажаю, щоб удача всюди,
Йшла за тобою по п'ятах,
Щоб були вдячні тобі люди,
Й була усмішка на вустах!
***
Скажу, не мудруючи лукаво,
Усім адвокатам слово «Браво!»
Я від душі бажаю вам
Бути стійкими зло ворогам.
Нехай відвідує натхнення,
Життя дарує чудові миті,
Вдалих справ святої результат
Любов і щастя принесе!
***
Солідна, гідна професія
Незаперечна користь від неї.
Адвокатуру вшановуємо ми весело
З професійним святом її.
І нехай завжди серйозні ви і зібрані,
Сьогодні можна, навіть треба відпочити.
Всього бажаємо самого вам доброго,
І щоб вдалим був завжди ваш шлях.
***
Адвокати, адвокати,
Майстри-оратори.
Вам співають хвалу сьогодні,
Хитрі хлопці ви.
Зі святом, з Днем адвоката,
Поздоровлення приймай!
Судити по совісті і честі
Наш суд найгуманніший примушуй!
