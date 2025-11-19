19 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 19 листопада 2025 року: що відзначають християни, професійні свята та які існують прикмети

19 листопада 2025 року світ відзначає Міжнародний день пам’яті журналістів, а в Україні вшановують фахівців гідрометеорологічної служби та скловиробників. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого пророка Авдія.

Свята в Україні

День працівників гідрометеорологічної служби України

Щорічно 19 листопада Україна відзначає державне професійне свято – День працівників гідрометеорологічної служби. Подія започаткована президентом Леонідом Кучмою 11 березня 2003 року. Місяць святкування обраний на честь місяця створення української гідрометеорологічної служби (листопад 1920-х років). Гідрометеорологія являє собою цілу наукову дисципліну, яка вивчає усі процеси атмосфери та гідросфери, узагальнює дані геофізики, геохімії, гідрології, метеорології тощо. Гідрометеорологічна служба – це державна установа, яка проводить різноманітні гідрологічні та метеорологічні спостереження на певній території. Працівники цієї служби сумлінно виконують свої обов’язки, попереджуючи громадян про небезпечні явища природи, прогнозуючи погоду та роблячи моніторинг довкілля.

День скловиробника

Ще одне професійне свято, встановлене у 2003 році. Воно присвячене вшануванню фахівців скляної промисловості – однієї з найстаріших галузей виробництва, яка відіграє значну роль у будівництві, машинобудуванні та створенні предметів побуту.

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день пам’яті журналістів

Міжнародний день пам’яті журналістів (International Journalists’ Remembrance Day) – це день свободи слова та його ціни, це день, що вшановує пам’ять журналістів, які загинули при виконанні своїх обов’язків, відзначається щороку 19 листопада. Це день пам’яті тих, хто зробив усе можливе, щоб донести до нас новини, розповісти історії, які потрібно розповісти, і пролити світло на найтемніші куточки нашого світу. Цей день нагадує про ризики, на які наражаються журналісти, і про вирішальну роль, яку вони відіграють у підтримці вільного потоку інформації та сили слова.

Міжнародний чоловічий день

Міжнародне свято, яке відзначається 19 листопада з 1999 року. Його мета – привернути увагу до здоров'я чоловіків та хлопчиків, визнати їхній позитивний внесок у суспільство, сім'ю, шлюб та опіку над дітьми, а також просувати гендерну рівність.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого пророка Авдія

19 листопада православна церква вшановує пам'ять одного з 12 малих пророків – святого пророка Авдія. Згідно з переказами, Авдій жив у VIII–VI століттях до Різдва Христового. Існують версії, що він був учнем пророка Іллі або навіть домоправителем царя Ахава, який під час гонінь приховував і годував сто пророків Господніх у печерах, ризикуючи власним життям. Пророцтво Авдія, найменша за обсягом книга Старого Завіту, присвячене, головним чином, пророкуванню загибелі Едома (нащадків Ісава) за їхню гордість, зло та зраду. Вважається, що Авдій є покровителем домашнього вогнища.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, на «Авдія Радетеля» звертали увагу на такі знаки:

Якщо цього дня сильний вітер – чекайте на затяжні холоди та люту зиму.

Якщо йде сніг – до великого врожаю навесні.

Похмура погода без снігу – весна буде пізньою.

Наші предки вірили, що 19 листопада потрібно обов'язково бути вдома, щоб захистити родину та оселю від злих сил.

Історичні події

1190 рік – засновують Тевтонський орден;

1493 рік – у своїй другій подорожі до Америки Колумб відкриває острів Пуерто-Рико;

1626 рік – у Немирові засновують церковне братство і школу при ньому;

1809 рік – у битві при Окані французька армія маршала Сульта громить іспанську армію Хуана Карлоса де Арейсагі;

1815 рік – Франція приєднується до Священного союзу;

1891 рік – у Німецькій імперії продають першу іграшкову залізницю;

1916 рік – імператор Австро-Угорщини Франц Йосиф I надає автономію Східній Галичині;

1919 рік – сенат США голосує проти ратифікації Версальського мирного договору, внаслідок чого США вимушені були вийти з Ліги Націй;

1921 рік – створюють Укрмет – центральну метеорологічну службу України;

1941 рік – на захід від берегів Австралії стається бій між австралійським крейсером Sydney і німецьким допоміжним крейсером Kormoran, в результаті якого обидва корабля затонули;

1943 рік – починається операція зі звільнення островів Гілберта і Маршаллових островів від японських військ;

1946 рік – резолюція Генеральної Асамблеї ООН проти релігійного та расового переслідування;

1969 рік – бразильський футболіст Пеле забиває свій 1000-й гол на своєму 909-му матчі;

1997 рік – починається експедиція міжнародного екіпажу на борту американського космічного човна багаторазового використання «Колумбія», у якій разом із космонавтами з США та Японії бере участь перший космонавт незалежної України Леонід Каденюк;

2004 рік – у «Будинку із химерам» и архітектора Владислава Городецького, що на вулиці Банковій у Києві, урочисто відкривають музейно-культурний центр «Шедеври мистецтва України»;

2005 рік – сенат США підтримує законопроєкт про скасування торговельних обмежень щодо України, відомих як поправка Джексона – Вейніка;

2012 рік – в Україні набуває чинності новий Кримінально-процесуальний кодекс.

Іменини

День ангела святкують: Валентин, Геннадій, Денис, Дмитро, Іван, Костянтин, Леонід, Михайло, Олександр, Петро, Семен, Сергій, Тимофій, Федір, Яків.