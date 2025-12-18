Головна Країна Суспільство
Яке релігійне свято відзначається 19 грудня 2025: традиції та молитва

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
колаж: glavcom.ua

Свята 19 грудня в церковному календарі – День пам’яті святого мученика Боніфатія Тарсійського

19 грудня православна церква вшановує пам'ять святого мученика Боніфатія. Це свято присвячене дивовижному перетворенню грішника на відданого християнина, який засвідчив свою віру мученицьким подвигом.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 19 грудня 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого мученика Боніфатія Тарсійського

Яке релігійне свято відзначається 19 грудня 2025: традиції та молитва фото 1

19 грудня православна церква вшановує пам'ять святого Боніфатія, який жив у Римській імперії у III столітті. Спочатку Боніфатій не відрізнявся праведністю, працюючи управителем маєтків багатої римлянки Аглаїди, з якою перебував у незаконному зв'язку. Проте він мав добре серце, завжди допомагав бідним та радо приймав подорожніх.

Бажаючи очистити свою душу від гріхів, Аглаїда відправила Боніфатія до Кілікії, щоб він привіз мощі святих мучеників. Прибувши до міста Тарс, він став свідком жорстоких катувань вірян. Вражений їхньою непохитністю, Боніфатій відкрито оголосив себе християнином, цілував кайдани мучеників і сам пішов на страту. Його смерть стала потужним доказом того, що щире каяття може підняти людину до висот святості. Мощі Боніфатія були повернуті до Риму, де Аглаїда збудувала на його честь храм.

Молитви дня

О, багатостраждальний і всехвальний мученику Боніфатію! До твого заступництва нині прибігаємо. Почуй благання наші і визволи нас від усякої згубної пристрасті та залежності. Зміцни нашу волю у боротьбі зі спокусами, даруй нам потужну віру та щире покаяння, якими ти сам прославив Господа. Моли Христа Бога, щоб зцілив душі наші і ввів у Царство Небесне.

Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити майбутній врожай та погоду:

  • Якщо на деревах з'явився потужний іній – наступний рік буде багатим на зернові культури.
  • Якщо ніч на Боніфатія дуже зоряна – влітку буде багато ягід та фруктів.
  • Почути ранковий спів птахів – до швидкої зміни погоди та відлиги.
  • Якщо сніг вкрив землю товстим шаром – весна буде пізньою, але теплою.

Святому Боніфатію традиційно моляться про зцілення від пияцтва та інших шкідливих звичок, вважаючи цей день сприятливим для початку нового життя.

