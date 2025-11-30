Державні та міжнародні свята у грудні 2025: як відпочиватимуть українці на Різдво

Календар робочих, вихідних та святкових днів на грудень 2025 року

Скільки буде робочих днів в останньому місяці року

Грудень в Україні є фінальним місяцем року, який насичений важливими державними, міжнародними та професійними святами. Цей місяць також є періодом різдвяно-новорічних святкувань.

«Главком» публікує актуальний перелік свят у грудні 2025 року.

Календар робочих, вихідних та святкових днів за грудень

У грудні 2025 року українці матимуть 22 робочих і 9 вихідних днів:

Робочі дні (понеділок–п’ятниця) : 1–5, 8–12, 15–19, 22–26, 29–31 грудня.

: 1–5, 8–12, 15–19, 22–26, 29–31 грудня. Вихідні дні (суботи та неділі): 6–7, 13–14, 20–21, 27–28 грудня.

Зверніть увагу, що 25 грудня, Різдво Христове, випадає на четверг. В умовах воєнного стану додаткові вихідні можуть не передбачатися згідно з законом «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».

Важливі свята в Україні у грудні 2025 року

4 грудня – День ракетних військ і артилерії.

– День ракетних військ і артилерії. 6 грудня – День Збройних Сил України.

– День Збройних Сил України. 12 грудня – День сухопутних військ України.

– День сухопутних військ України. 14 грудня – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

– День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. 22 грудня – День енергетика в Україні, День працівників дипломатичної служби України.

– День енергетика в Україні, День працівників дипломатичної служби України. 25 грудня – Різдво Христове.

– Різдво Христове. 31 грудня – Щедрий вечір.

На грудень припадає багато визначних свят, як державних, так і міжнародних: