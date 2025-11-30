Державні та міжнародні свята у грудні 2025: як відпочиватимуть українці на Різдво
Скільки буде робочих днів в останньому місяці року
Грудень в Україні є фінальним місяцем року, який насичений важливими державними, міжнародними та професійними святами. Цей місяць також є періодом різдвяно-новорічних святкувань.
«Главком» публікує актуальний перелік свят у грудні 2025 року.
Календар робочих, вихідних та святкових днів за грудень
У грудні 2025 року українці матимуть 22 робочих і 9 вихідних днів:
- Робочі дні (понеділок–п’ятниця): 1–5, 8–12, 15–19, 22–26, 29–31 грудня.
- Вихідні дні (суботи та неділі): 6–7, 13–14, 20–21, 27–28 грудня.
Зверніть увагу, що 25 грудня, Різдво Христове, випадає на четверг. В умовах воєнного стану додаткові вихідні можуть не передбачатися згідно з законом «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».
Важливі свята в Україні у грудні 2025 року
- 4 грудня – День ракетних військ і артилерії.
- 6 грудня – День Збройних Сил України.
- 12 грудня – День сухопутних військ України.
- 14 грудня – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
- 22 грудня – День енергетика в Україні, День працівників дипломатичної служби України.
- 25 грудня – Різдво Христове.
- 31 грудня – Щедрий вечір.
На грудень припадає багато визначних свят, як державних, так і міжнародних:
- 1 грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом.
- 2 грудня – Міжнародний день боротьби за скасування рабства.
- 3 грудня – Міжнародний день людей з інвалідністю.
- 4 грудня – День ракетних військ і артилерії.
- 5 грудня – Всесвітній день волонтерів.
- 6 грудня – День святого Миколая, День Збройних Сил України.
- 7 грудня – Міжнародний день цивільної авіації.
- 9 грудня – Міжнародний день боротьби з корупцією.
- 10 грудня – Міжнародний день прав людини.
- 11 грудня – Міжнародний день гір.
- 12 грудня – Міжнародний день нейтралітету, День сухопутних військ України.
- 14 грудня – День благодійності, Ханука (за єврейським календарем), День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
- 18 грудня – Міжнародний день мігранта.
- 19 грудня – Міжнародний день допомоги бідним.
- 20 грудня – Міжнародний день солідарності людей.
- 21 грудня – День народження кросворду.
- 22 грудня – День енергетика в Україні, День працівників дипломатичної служби України.
- 23 грудня – Всесвітній день сноуборду.
- 24 грудня – Ніч перед Різдвом.
- 25 грудня – Різдво Христове (за новоюліанським календарем).
- 26 грудня – День подарунків.
- 28 грудня – Міжнародний день кіно.
- 31 грудня – Щедрий вечір.
