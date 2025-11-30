Головна Країна Суспільство
Державні та міжнародні свята у грудні 2025: як відпочиватимуть українці на Різдво

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Календар робочих, вихідних та святкових днів на грудень 2025 року
Скільки буде робочих днів в останньому місяці року

Грудень в Україні є фінальним місяцем року, який насичений важливими державними, міжнародними та професійними святами. Цей місяць також є періодом різдвяно-новорічних святкувань.

«Главком» публікує актуальний перелік свят у грудні 2025 року.

Календар робочих, вихідних та святкових днів за грудень

У грудні 2025 року українці матимуть 22 робочих і 9 вихідних днів:

  • Робочі дні (понеділок–п’ятниця): 1–5, 8–12, 15–19, 22–26, 29–31 грудня.
  • Вихідні дні (суботи та неділі): 6–7, 13–14, 20–21, 27–28 грудня.

Зверніть увагу, що 25 грудня, Різдво Христове, випадає на четверг. В умовах воєнного стану додаткові вихідні можуть не передбачатися згідно з законом «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».

Важливі свята в Україні у грудні 2025 року

  • 4 грудня – День ракетних військ і артилерії.
  • 6 грудня – День Збройних Сил України.
  • 12 грудня – День сухопутних військ України.
  • 14 грудня – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
  • 22 грудня – День енергетика в Україні, День працівників дипломатичної служби України.
  • 25 грудня – Різдво Христове.
  • 31 грудня – Щедрий вечір.

На грудень припадає багато визначних свят, як державних, так і міжнародних:

  • 1 грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом.
  • 2 грудня – Міжнародний день боротьби за скасування рабства.
  • 3 грудня – Міжнародний день людей з інвалідністю.
  • 4 грудня – День ракетних військ і артилерії.
  • 5 грудня – Всесвітній день волонтерів.
  • 6 грудня – День святого Миколая, День Збройних Сил України.
  • 7 грудня – Міжнародний день цивільної авіації.
  • 9 грудня – Міжнародний день боротьби з корупцією.
  • 10 грудня – Міжнародний день прав людини.
  • 11 грудня – Міжнародний день гір. 
  • 12 грудня – Міжнародний день нейтралітету, День сухопутних військ України.
  • 14 грудня – День благодійності, Ханука (за єврейським календарем), День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
  • 18 грудня – Міжнародний день мігранта.
  • 19 грудня – Міжнародний день допомоги бідним.
  • 20 грудня – Міжнародний день солідарності людей.
  • 21 грудня – День народження кросворду.
  • 22 грудня – День енергетика в Україні, День працівників дипломатичної служби України.
  • 23 грудня – Всесвітній день сноуборду.
  • 24 грудня – Ніч перед Різдвом.
  • 25 грудня – Різдво Христове (за новоюліанським календарем).
  • 26 грудня – День подарунків.
  • 28 грудня – Міжнародний день кіно.
  • 31 грудня – Щедрий вечір.

