9 грудня: який сьогодні день, традиції та заборони

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
9 грудня: який сьогодні день, традиції та заборони
колаж: glavcom.ua

Свята 9 грудня 2025 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

9 грудня у світі відзначається Міжнародний день пам’яті жертв злочинів геноциду та Міжнародний день боротьби з корупцією. Віряни відзначають Непорочне Зачаття Пресвятої Діви Марії.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 9 грудня 2025 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день пам’яті жертв злочинів геноциду

9 грудня: який сьогодні день, традиції та заборони фото 1

Щороку 9 грудня відзначається Міжнародний день пам’яті жертв злочинів геноциду. Кожна людина, не зважаючи на національність, колір шкіри, релігію чи політичні погляди, має право на безпечне життя. Масове кровопролиття має на меті знищення людей або відповідних груп населення того чи іншого походження, віри або навіть, соціального прошарку.

Про геноцид люди мали уявлення ще в давній Греції. Міжнародна спільнота визнає будь-які дії геноцидного характеру тяжким злочином. Саме тому, що геноцид – це не просто вбивство, а завчасно продумана кампанія. Цей злочин несе в собі знищення величезної кількості людей, спотворення їх мови або традицій, насильницькі акти та інші страшні наслідки. Для того щоб вшанувати жертв, що постраждали від геноциду та попередити скоєння нових злочинів проти всіх верств суспільства затвердили Міжнародний день пам’яті жертв злочинів геноциду.

Міжнародний день боротьби з корупцією

9 грудня: який сьогодні день, традиції та заборони фото 2

Цей день був встановлений Організацією Об'єднаних Націй (ООН) у 2003 році на честь ухвалення Конвенції ООН проти корупції. Метою свята є підвищення обізнаності про проблему корупції у всьому світі та заохочення до дій, спрямованих на її запобігання та викорінення. Боротьба з корупцією вимагає потужної політичної волі та спільних зусиль усіх держав.

Міжнародний день ветеринарної медицини

9 грудня: який сьогодні день, традиції та заборони фото 3

Міжнародний день ветеринарної медицини відзначається 9 грудня. Це особлива подія, присвячена визнанню життєво важливої ролі ветеринарної медицини у підтримці здоров’я та добробуту тварин. Цей день дає можливість відзначити важку працю та відданість ветеринарних фахівців у всьому світі та віддати належне галузі ветеринарної медицини та людям, які присвятили своє життя цій благородній професії.

Релігійні свята та їхня історія

Непорочне Зачаття Пресвятої Діви Марії

9 грудня: який сьогодні день, традиції та заборони фото 4

9 грудня в церковному календарі – зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці. Життя святої Анни, матері Діви Марії, не згадується в Біблії, але описується в апокрифічних творах, таких як Протоєвангелія Якова. За цими джерелами, Анна була донькою священника Матана з роду Аарона і дружиною Йоакима з роду Давида. Вони жили в Назареті й були побожними та милосердними людьми, але не мали дітей, що вважалося ганьбою і карою Божою.

Вони молилися Богу про дарування їм потомства й обіцяли присвятити Йому народжене дитя. Бог почув їхні молитви і послав до них ангела, який звістив, що вони матимуть дочку, яку назвуть Марією, і яка буде благословенною серед жінок. Анна народила Марію і виховувала її до трьох років, а потім привела її до храму Господнього, де вона перебувала до повноліття. Анна померла в Назареті й була похована в Гробниці Богородиці. Анна є однією з найбільш шанованих святих у християнстві. Вона вважається покровителькою вагітних, матерів, бабусь, рудокопів і деяких країн і міст.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

  • Якщо йде дощ – то навесні також дощитиме;
  • Дерева вкриває іній – наступного року буде великий урожай;
  • Ясна погода – до сильного морозу на Новий рік, а якщо хмарно – то до Нового року чекайте на відлигу.

Історичні події

  • 1879 рік – Томас Едісон отримує патент на вугільний мікрофон;
  • 1905 рік – у Франції приймають закон про відокремлення церкви і держави;
  • 1909 рік – створюють футбольний клуб «Боруссія» (Дортмунд);
  • 1917 рік – у Криму створюють курултай, вищий орган кримських татар;
  • 1918 рік – Директорія УНР ухвалює постанову про скасування законів гетьманського уряду в галузі робітничого законодавства й відновлює закон про восьмигодинний робочий день;
  • 1948 рік – Генеральна Асамблея ООН ухвалює Міжнародну конвенцію про запобігання злочину геноциду й покарання за нього;
  • 1953 рік – американська компанія «Дженерал Електрик» оголошує про звільнення всіх комуністів;
  • 1968 рік – у Сан-Франциско на професійній конференції Дуглас Карл Енгельбарт вперше публічно демонструє винайдені ним або в його лабораторії комп'ютерну мишу і гіпертекст;
  • 1994 рік – у Північній Атлантиці біля Канади зазнає аварії і тоне суховантажне судно Чорноморського пароплавства «Сальвадор Альєнде»;
  • 1997 рік – роблять перший телефонний дзвінок у мережі мобільного зв'язку «Київстар»;
  • 2004 рік – набирають чинності ухвалені Верховною Радою України закони про зміни до Конституції та особливості проведення голосування 26 грудня на виборах президента України;
  • 2007 рік – в Ялті відкривають пам'ятник Тарасові Шевченку.

Іменини

День ангела святкують: Анна, Василь, Іван, Михайло, Микола, Павло, Петро, Софія, Яків.

