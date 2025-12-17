Найдорожчий Новий рік у Буковелі. Готель пропонує відсвяткувати майже за 200 тис.: що про нього кажуть туристи

Гості визнають: локація – чудова, проте скаржаться на «втомлені» номери, проблеми з прибиранням і сервіс, який не завжди на таку ціну

Один із найдорожчих варіантів зустріти Новий рік в Україні пропонує п’ятизірковий Radisson Blu Resort у Буковелі. Вартість святкового відпочинку тут сягає понад сто тисяч гривень. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Новий рік по-багатому: скільки коштує святковий відпочинок у найдорожчих готелях Карпат».

Заселитися на свято в цей готель можна мінімум на чотири ночі: проживання на двох коштуватиме тут від 106 тис. грн. Окремо оплачується новорічна програма – від 26 тис. до 38 тис. грн за одну особу, залежно від залу та розташування столика.

На новорічний вечір заклад пропонує програму Boho Vibes 2026. На гостей чекає жива музика, відомі ведучі, кавер-гурт, окрема програма для дітей, а також виступ гурту «Антитіла».

«Главком» вирішив перевірити, яку оцінку сервісу цього туристичного закладу дають відпочивальники, які його відвідували раніше. Відгуки гостей, які вже відпочивали в цьому готелі, неоднозначні. Частина гостей відзначає чудово локацію – готель розташований осторонь активного будівництва, на горі, з чудовими краєвидами. Позитивно оцінюють сніданки, SPA-зону, теплий басейн і банні ритуали.

У багатьох відгуках окремо хвалять персонал – рецепцію, офіціантів, барменів, які, за словами гостей, намагаються оперативно вирішувати питання.

У відгуках відвідувачі зазначають, що повертаються до готелю роками, вважаючи його комфортним місцем для відпочинку в різні сезони, і називають сервіс таким, що відповідає п’яти зіркам.

Водночас значна частина відгуків – негативна, клієнти критикують готель з огляду на непересічну вартість проживання в ньому. Найпоширеніша претензія – застарілий номерний фонд. Гості скаржаться на зношені меблі, сантехніку, потребу в реновації та загальне відчуття «втомленого» інтер’єру.

Деякі відвідувачі зазначають, що заклад не дотягує до стандартів міжнародної мережі. Також у відгуках згадують проблеми з прибиранням та якістю додаткових місць для дітей.

Деякі гості скаржаться на завищені ціни в готелі та вказують: за такої конкуренції в Буковелі п’ятизірковий готель із подібною ціновою політикою мав би демонструвати вищий рівень комфорту.

