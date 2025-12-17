Головна Гроші Особисті фінанси
Найдорожчий Новий рік у Буковелі. Готель пропонує відсвяткувати майже за 200 тис.: що про нього кажуть туристи

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Найдорожчий Новий рік у Буковелі. Готель пропонує відсвяткувати майже за 200 тис.: що про нього кажуть туристи
Готель Radisson Blu Resort у Буковелі
фото: alf.ua

Гості визнають: локація – чудова, проте скаржаться на «втомлені» номери, проблеми з прибиранням і сервіс, який не завжди на таку ціну

Один із найдорожчих варіантів зустріти Новий рік в Україні пропонує п’ятизірковий Radisson Blu Resort у Буковелі. Вартість святкового відпочинку тут сягає понад сто тисяч гривень. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Новий рік по-багатому: скільки коштує святковий відпочинок у найдорожчих готелях Карпат».

Заселитися на свято в цей готель можна мінімум на чотири ночі: проживання на двох коштуватиме тут від 106 тис. грн. Окремо оплачується новорічна програма – від 26 тис. до 38 тис. грн за одну особу, залежно від залу та розташування столика.

На новорічний вечір заклад пропонує програму Boho Vibes 2026. На гостей чекає жива музика, відомі ведучі, кавер-гурт, окрема програма для дітей, а також виступ гурту «Антитіла».

«Главком» вирішив перевірити, яку оцінку сервісу цього туристичного закладу дають відпочивальники, які його відвідували раніше. Відгуки гостей, які вже відпочивали в цьому готелі, неоднозначні. Частина гостей відзначає чудово локацію – готель розташований осторонь активного будівництва, на горі, з чудовими краєвидами. Позитивно оцінюють сніданки, SPA-зону, теплий басейн і банні ритуали.

Найдорожчий Новий рік у Буковелі. Готель пропонує відсвяткувати майже за 200 тис.: що про нього кажуть туристи фото 1
скриншоти з Google Maps
Найдорожчий Новий рік у Буковелі. Готель пропонує відсвяткувати майже за 200 тис.: що про нього кажуть туристи фото 2
скриншоти з Google Maps

У багатьох відгуках окремо хвалять персонал – рецепцію, офіціантів, барменів, які, за словами гостей, намагаються оперативно вирішувати питання.

Найдорожчий Новий рік у Буковелі. Готель пропонує відсвяткувати майже за 200 тис.: що про нього кажуть туристи фото 3
скриншоти з Google Maps

У відгуках відвідувачі зазначають, що повертаються до готелю роками, вважаючи його комфортним місцем для відпочинку в різні сезони, і називають сервіс таким, що відповідає п’яти зіркам.

Найдорожчий Новий рік у Буковелі. Готель пропонує відсвяткувати майже за 200 тис.: що про нього кажуть туристи фото 4
скриншоти з Google Maps
Найдорожчий Новий рік у Буковелі. Готель пропонує відсвяткувати майже за 200 тис.: що про нього кажуть туристи фото 5
скриншоти з Google Maps

Водночас значна частина відгуків – негативна, клієнти критикують готель з огляду на непересічну вартість проживання в ньому. Найпоширеніша претензія – застарілий номерний фонд. Гості скаржаться на зношені меблі, сантехніку, потребу в реновації та загальне відчуття «втомленого» інтер’єру.

Найдорожчий Новий рік у Буковелі. Готель пропонує відсвяткувати майже за 200 тис.: що про нього кажуть туристи фото 6
скриншоти з Google Maps
Найдорожчий Новий рік у Буковелі. Готель пропонує відсвяткувати майже за 200 тис.: що про нього кажуть туристи фото 7
скриншоти з Google Maps

Деякі відвідувачі зазначають, що заклад не дотягує до стандартів міжнародної мережі. Також у відгуках згадують проблеми з прибиранням та якістю додаткових місць для дітей.

Найдорожчий Новий рік у Буковелі. Готель пропонує відсвяткувати майже за 200 тис.: що про нього кажуть туристи фото 8
скриншоти з Google Maps
Найдорожчий Новий рік у Буковелі. Готель пропонує відсвяткувати майже за 200 тис.: що про нього кажуть туристи фото 9
скриншоти з Google Maps

Деякі гості скаржаться на завищені ціни в готелі та вказують: за такої конкуренції в Буковелі п’ятизірковий готель із подібною ціновою політикою мав би демонструвати вищий рівень комфорту.

Найдорожчий Новий рік у Буковелі. Готель пропонує відсвяткувати майже за 200 тис.: що про нього кажуть туристи фото 10
скриншоти з Google Maps

Раніше «Главком» писав, що нещодавно у столичному Палаці «Україна» відбувся новорічний концерт для дітей, які отримують освіту у комерційній мережі закладів освіти «А+». На цей захід до учнів завітали найпопулярніші українські артисти. 

Святкова програма складалася із номерів, в яких учнів елітних шкіл виступали поруч з такими грандами, як Ірина Білик, Артем Пивоваров, Дмитро Монатік, Наталія Могилевська, Катерина Бужинська, хор «Гомін», а також десятки інших популярних артистів (Kola, Віталій Козловський, Парфенюк, Каднай).

Ведучим вечора був Тимур Мірошніченко, зірка телеканалу 1+1 та коментатор «Євробачення». 

Найдорожчий Новий рік у Буковелі. Готель пропонує відсвяткувати майже за 200 тис.: що про нього кажуть туристи
Найдорожчий Новий рік у Буковелі. Готель пропонує відсвяткувати майже за 200 тис.: що про нього кажуть туристи
Скільки коштує приготувати салат «Олів’є» на новорічний стіл до 2026 року. Перелік цін
Скільки коштує приготувати салат «Олів’є» на новорічний стіл до 2026 року. Перелік цін
Новорічне меню 2026: ціни на продукти та напої
Новорічне меню 2026: ціни на продукти та напої
Податок на відбудову? Заступниця міністра Кулеби спровокувала гучний скандал
Податок на відбудову? Заступниця міністра Кулеби спровокувала гучний скандал
Скільки грошей потрібно мати із собою, щоб перетнути кордон із Польщею? Відповідь МВС
Скільки грошей потрібно мати із собою, щоб перетнути кордон із Польщею? Відповідь МВС
На початку нового року один із базових продуктів у раціоні українців суттєво здорожчає
На початку нового року один із базових продуктів у раціоні українців суттєво здорожчає

