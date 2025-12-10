Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

10 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
10 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
колаж: glavcom.ua

Свята 10 грудня 2025 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

10 грудня у світі відзначають Всесвітній день футболу та Міжнародний день прав людини. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святих мучеників Мини, Єрмогена і Євграфа.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 10 грудня 2025 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день прав людини

10 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

10 грудня кожного року людство святкує міжнародну подію – День прав людини (Human Rights Day). День прав людини відзначається щороку в цей день в пам’ять про прийняття Універсальної Декларації Прав Людини у Парижі Генеральною Асамблеєю ООН. Офіційне проголошення Дня прав людини здійснилося у 1948 році за ініціативи ООН.

Дата святкування обрана на честь прийняття Організацією Об’єднаних Націй Загальної декларації прав людини, яке відбулося в Парижі у 1958 році. Ця декларація відкрила двері до створення документів стосовно прав людини. Вона є міжнародним актом, котрий проголошує рівні права на людську свободу та відповідальність перед законом, не дивлячись на стать, расу, віросповідання тощо. Принципи цього документа лежать в основі договорів, конвенцій і пактів щодо людських прав.

Всесвітній день футболу

10 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Щорічно 10 грудня професійні спортсмени, любителі та вболівальники святкують Всесвітній день футболу – неофіційна, локальна дата, що не має глобального статусу.

10 грудня раніше неофіційно вважався «Днем футболу» в окремих країнах, зокрема в деяких пострадянських, як, наприклад, Казахстан або росія. Там його відзначали як день вшанування футболу через історичні події, пов’язані з першими іграми або розвитком національного футболу.

Міжнародний день захисту прав тварин

10 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

10 грудня, світова громада  відзначає Міжнародний день захисту прав тварин. Дату, що запропонувала  Генеральна асамблея ООН в 1998 році, було обрано не випадково – вона підкреслює, що тварини мають такі самі права на життя та свободу, як і людина.

Цей день об’єднує всіх, хто стає на захист тварин, та має на меті привернути увагу людства до морально-етичних проблем пов’язаних з тваринами. Саме тому в усьому світі понад 20 років 10 грудня проводяться масові акції та благодійні заходи. В них активісти закликають відмовитися від жорстокого ставлення до «братів наших менших». Починаючи з домашніх улюбленців та закінчуючи екзотичними та дикими тваринами, популяція яких з кожним роком стрімко зменшується.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святих мучеників Мини, Єрмогена і Євграфа

10 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

10 грудня православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Мини, Єрмогена і Євграфа, які постраждали за свою віру на початку IV століття в Олександрії.

Мина був призначений імператором Максиміном для придушення повстання християн. Однак, бачачи потужну стійкість вірян, Мина сам навернувся до християнства. За це він був схоплений і підданий жорстоким тортурам.

Єрмоген був посланий, щоб переконати Мину відректися від Христа, але натомість він також увірував.

Євграф був секретарем Мини. Він прийшов, щоб підтримати своїх друзів, і відкрито визнав свою віру, за що також був замучений.

Усі троє святих прийняли мученицьку смерть за християнські переконання.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

  • Якщо на вулиці сухо і ясно, то мороз триватиме ще довго.
  • З'явився іній – незабаром прийде відлига.
  • Якщо сильний вітер дме з півночі, то будуть потужні морози.
  • Якщо дим із труби йде стовпом – на ясну і холодну погоду.

Історичні події

  • 1520 рік – Мартін Лютер привселюдно спалює папську буллу Exsurge Domine про відлучення його від церкви у Віттенбергу;
  • 1637 рік – козацькі війська під проводом Павла Бута зазнають поразки від війська Речі Посполитої біля містечка Боровиця;
  • 1684 рік – Едмонд Галлей зачитує на засіданні Королівського товариства роботу Ісаака Ньютона De motu corporum in gyrum, в якій закони Кеплера були виведені на основі теорії тяжіння;
  • 1768 рік – у Великій Британії засновують Королівську Академію Мистецтв, найбільш впливову та авторитетну Асоціацію художників Великої Британії;
  • 1817 рік – Міссісіпі стає 20-м штатом США;
  • 1901 рік – у Стокгольмі вручають перші Нобелівські премії;
  • 1948 рік – Генеральна Асамблея ООН приймає Загальну декларацію прав людини;
  • 1953 рік – виходить 1-й номер журналу «Плейбой»;
  • 1981 рік – американський журнал The New England Journal of Medicine публікує замітку про нове захворювання, яке призвело до загибелі 95 чоловік, в основному серед гомосексуалів («синдром набутого імунодефіциту» (СНІД));
  • 1999 рік – Панамський канал переходить під юрисдикцію Панами (раніше був під юрисдикцією Сполучених Штатів).

Іменини

День ангела святкують: Олексій, Андрій, Борис, Василь, Володимир, Дмитро, Іван, Микола, Сергій, Степан, Федір, Яків.

Читайте також:

Теги: свята релігія традиції свято календар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Вашингтоні висадився десант РПЦ
У Вашингтоні висадився десант РПЦ
19 листопада, 09:13
Фото ілюстративне
День радіотехнічних військ Повітряних сил ЗСУ 2025: привітання у прозі, віршах та листівках
30 листопада, 07:00
19 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 листопада, 00:00
20 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 листопада, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 20 листопада 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 20 листопада 2025: традиції та молитва
19 листопада, 22:00
21 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21 листопада, 00:00
24 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 листопада, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 30 листопада 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 30 листопада 2025: традиції та молитва
29 листопада, 22:00
Зеленський: У цьому році відзначимо вперше такі «Громади-рятівники»
Україна засновує нову відзнаку для громад
7 грудня, 14:14

Суспільство

10 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
10 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 10 грудня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 10 грудня 2025: традиції та молитва
«Вони планують нас добивати». Військовий-екснардеп закликав не вірити у «компромісний мир»
«Вони планують нас добивати». Військовий-екснардеп закликав не вірити у «компромісний мир»
Хто найчастіше йде в СЗЧ? Відомий військовий назвав три групи ризику
Хто найчастіше йде в СЗЧ? Відомий військовий назвав три групи ризику
Чи можна прийняти працівника на роботу без військового квитка: роз’яснення
Чи можна прийняти працівника на роботу без військового квитка: роз’яснення
Дитині не дали подарунок через те, що вона говорить російською? Розвінчано новий фейк
Дитині не дали подарунок через те, що вона говорить російською? Розвінчано новий фейк

Новини

День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
Вчора, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
Вчора, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
8 грудня, 20:35
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
7 грудня, 06:15
День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
6 грудня, 08:15
День Збройних сил України 2025: яскраві листівки, теплі привітання у віршах та прозі
6 грудня, 07:40

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua