10 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 10 грудня 2025 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

10 грудня у світі відзначають Всесвітній день футболу та Міжнародний день прав людини. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святих мучеників Мини, Єрмогена і Євграфа.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 10 грудня 2025 року.

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день прав людини

10 грудня кожного року людство святкує міжнародну подію – День прав людини (Human Rights Day). День прав людини відзначається щороку в цей день в пам’ять про прийняття Універсальної Декларації Прав Людини у Парижі Генеральною Асамблеєю ООН. Офіційне проголошення Дня прав людини здійснилося у 1948 році за ініціативи ООН.

Дата святкування обрана на честь прийняття Організацією Об’єднаних Націй Загальної декларації прав людини, яке відбулося в Парижі у 1958 році. Ця декларація відкрила двері до створення документів стосовно прав людини. Вона є міжнародним актом, котрий проголошує рівні права на людську свободу та відповідальність перед законом, не дивлячись на стать, расу, віросповідання тощо. Принципи цього документа лежать в основі договорів, конвенцій і пактів щодо людських прав.

Всесвітній день футболу

Щорічно 10 грудня професійні спортсмени, любителі та вболівальники святкують Всесвітній день футболу – неофіційна, локальна дата, що не має глобального статусу.

10 грудня раніше неофіційно вважався «Днем футболу» в окремих країнах, зокрема в деяких пострадянських, як, наприклад, Казахстан або росія. Там його відзначали як день вшанування футболу через історичні події, пов’язані з першими іграми або розвитком національного футболу.

Міжнародний день захисту прав тварин

10 грудня, світова громада відзначає Міжнародний день захисту прав тварин. Дату, що запропонувала Генеральна асамблея ООН в 1998 році, було обрано не випадково – вона підкреслює, що тварини мають такі самі права на життя та свободу, як і людина.

Цей день об’єднує всіх, хто стає на захист тварин, та має на меті привернути увагу людства до морально-етичних проблем пов’язаних з тваринами. Саме тому в усьому світі понад 20 років 10 грудня проводяться масові акції та благодійні заходи. В них активісти закликають відмовитися від жорстокого ставлення до «братів наших менших». Починаючи з домашніх улюбленців та закінчуючи екзотичними та дикими тваринами, популяція яких з кожним роком стрімко зменшується.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святих мучеників Мини, Єрмогена і Євграфа

10 грудня православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Мини, Єрмогена і Євграфа, які постраждали за свою віру на початку IV століття в Олександрії.

Мина був призначений імператором Максиміном для придушення повстання християн. Однак, бачачи потужну стійкість вірян, Мина сам навернувся до християнства. За це він був схоплений і підданий жорстоким тортурам.

Єрмоген був посланий, щоб переконати Мину відректися від Христа, але натомість він також увірував.

Євграф був секретарем Мини. Він прийшов, щоб підтримати своїх друзів, і відкрито визнав свою віру, за що також був замучений.

Усі троє святих прийняли мученицьку смерть за християнські переконання.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

Якщо на вулиці сухо і ясно, то мороз триватиме ще довго.

З'явився іній – незабаром прийде відлига.

Якщо сильний вітер дме з півночі, то будуть потужні морози.

Якщо дим із труби йде стовпом – на ясну і холодну погоду.

Історичні події

1520 рік – Мартін Лютер привселюдно спалює папську буллу Exsurge Domine про відлучення його від церкви у Віттенбергу;

1637 рік – козацькі війська під проводом Павла Бута зазнають поразки від війська Речі Посполитої біля містечка Боровиця;

1684 рік – Едмонд Галлей зачитує на засіданні Королівського товариства роботу Ісаака Ньютона De motu corporum in gyrum, в якій закони Кеплера були виведені на основі теорії тяжіння;

1768 рік – у Великій Британії засновують Королівську Академію Мистецтв, найбільш впливову та авторитетну Асоціацію художників Великої Британії;

1817 рік – Міссісіпі стає 20-м штатом США;

1901 рік – у Стокгольмі вручають перші Нобелівські премії;

1948 рік – Генеральна Асамблея ООН приймає Загальну декларацію прав людини;

1953 рік – виходить 1-й номер журналу «Плейбой»;

1981 рік – американський журнал The New England Journal of Medicine публікує замітку про нове захворювання, яке призвело до загибелі 95 чоловік, в основному серед гомосексуалів («синдром набутого імунодефіциту» (СНІД));

1999 рік – Панамський канал переходить під юрисдикцію Панами (раніше був під юрисдикцією Сполучених Штатів).

Іменини

День ангела святкують: Олексій, Андрій, Борис, Василь, Володимир, Дмитро, Іван, Микола, Сергій, Степан, Федір, Яків.