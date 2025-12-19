19 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 19 грудня 2025 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

19 грудня в Україні відзначають День адвокатури, а світ вшановує Міжнародний день допомоги бідним. За церковним календарем віряни згадують святого мученика Боніфатія Тарсійського.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 19 грудня 2025 року.

Зміст

Свята в Україні

День адвокатури України

Це професійне свято було встановлене указом Президента України у 2002 році. Адвокатура відіграє ключову роль у забезпеченні права на захист та дотриманні конституційних свобод громадян. В умовах розбудови правової держави робота адвокатів є потужним фундаментом справедливості та верховенства права.

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день допомоги бідним

Цей день був встановлений ООН для привернення уваги до проблем бідності у світі. Метою є підтримка програм, що сприяють покращенню рівня життя в найбідніших регіонах, та заохочення благодійних ініціатив.

День вічнозелених рослин

Це свято нагадує про красу та стійкість рослин, які зберігають свою зелень протягом усього року. У грудні це особливо актуально як нагадування про вічне життя природи.

Релігійні свята та їхня історія

День святого мученика Боніфатія

19 грудня православна церква вшановує пам'ять святого Боніфатія Тарсійського. Боніфатій жив у III столітті і спочатку був рабом багатої римлянки Аглаїди. Він вів досить розгульне життя, проте мав добре серце і допомагав бідним.

Господиня відправила його на Схід, щоб він привіз мощі святих мучеників для захисту її дому. Приїхавши до міста Тарс, Боніфатій став свідком жорстоких катувань християн. Вражений їхньою мужністю, він відкрито оголосив себе вірянином і прийняв потужний мученицький шлях. Святий Боніфатій вважається покровителем тих, хто бореться із залежностями та прагне до духовного зцілення.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

якщо на деревах з'явився потужний іній – літо буде багатим на врожай;

якщо ніч зоряна – наступного року буде багато ягід;

якщо сніг лежить на землі щільним шаром – літо буде вологим;

який день сьогодні, такий буде і перший день Нового року.

Історичні події

154 рік до н. е. – у Стародавньому Римі день початку річного консульства переносять на 1 січня;

104 рік до н. е. – римський консул Гай Марій проводить Римом полоненого царя Нумідії Югурту;

45 рік до н.е. – в Римі вводять юліанського календаря, розробленого єгипетським математиком Созігеном за дорученням Юлія Цезаря;

1 рік – обрізання Господа нашого Ісуса Христа;

49 рік – Агрипіна Молодша виходить заміж за Клавдія;

89 рік – Сатурнин Люцій Антоній стає імператором Риму;

466 рік – Лю Юй стає імператором Південної Сун після вбивства свого племінника імператора Лю Цзиє;

1501 рік – кінець інкунабул, друкованих видань у Європі, що виходили з моменту винаходу друкарства;

1515 рік – Франциск I стає королем після смерті свого тестя Людовіка XII, який не залишив інших спадкоємців;

1622 рік – папська канцелярія офіційно визнає 1 січня початком року;

1709 рік – війна королеви Анни: битва при Сент-Джонсі;

1751 рік – друкують перший том «Енциклопедії, або Тлумачного словника наук, мистецтв та ремесел», виданої Дені Дідро та Жаном Лероном Д'аламбером;

1785 рік – виходить перший номер найстарішої лондонської щоденної газети The Daily Universal Register заснованої Джоном Волтером;

1801 рік – астроном із Палермо Джузеппе Піацці відкриває перший (найбільший) астероїд Цереру;

1801 рік – після жорстокого придушення 1798 року повстання в Ірландії, піднятого членами таємної революційної організації «Товариство об'єднаних ірландців», скасовують ірландський парламент;

1804 рік – проголошують незалежність Гаїті від Франції;

1880 рік – видають друком у Львові перше число щоденника «Діло», який виходив до початку Другої світової війни;

1885 рік – у Чернівцях починає виходити українськомовна газета «Буковина», редактором якої став письменник і громадський діяч Юрій Федькович;

1901 рік — проголошують створення Австралійської Співдружності – федерації британських колоній всього континенту;

1909 рік – у Великій Британії проводять перші виплати пенсій;

1919 рік – Директорія УНР видає закон про автокефалію Української Православної Церкви;

1928 рік – починає виходити газета «Розбудова нації», орган проводу українських націоналістів;

1940 рік – азербайджанську писемність переводять на кириличний шрифт;

1942 рік – у Вашингтоні союзники за антигітлерівською коаліцією підписують Декларацію Об'єднаних Націй про спільну боротьбу проти країн Осі;

1950 рік – згідно з американським планом «Троян», цього дня повинна була початися ядерна війна проти СРСР, але під час штабних випробувань від ідеї відмовилися через неготовність;

1954 рік – у США відбувається перший національний кольоровий телеетер;

1959 рік – перемога Кубинської революції;

1970 рік – початок відліку часу в Unix-подібних операційних системах (початок епохи Unix);

1983 рік – Arpanet змінює основний протокол з NCP на TCP/IP, що й приводить до появи сучасного інтернету;

1984 рік – засновують Industrial and Commercial Bank of China, один з найбільших банків світу;

1992 рік – Ірак визнає незалежність України;

1994 рік – починає діяти НАФТА, найбільша у світі регіональна зона вільної торгівлі (США – Канада – Мексика);

1995 рік – розпочинає роботу Світова організація торгівлі;

1999 рік – запроваджують безготівкове євро (Австрія, Бельгія, Ірландія, Іспанія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Німеччина, Португалія, Фінляндія, Франція);

2000 рік – Туркменістан переходить з кирилиці на латинський алфавіт;

2001 рік – безготівкове євро вводять в Греції;

2007 рік – Болгарія та Румунія приєднуються до Європейського Союзу; болгарська, ірландська та румунська стають офіційними мовами ЄС;

2008 рік – на Кіпрі та Мальті вводять в обіг євро.

Іменини

День ангела святкують: Боніфатій, Григорій, Ілля, Тимофій, Аглая.