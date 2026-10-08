День юриста України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах

На День юриста України заведено вітати правозахисників різних сфер

Сьогодні, 8 жовтня, в Україні відзначають День юриста. Професійне свято щорічно припадає на цю дату.

Історія свята

День юриста України – професійне свято, встановлене указом президента Леоніда Кучми 16 вересня 1997 року, об'єднує юристів різних сфер діяльності, які стоять на захисті прав і свобод українців. Дату свята обрано невипадково – вважається, що саме цього дня у 1016 році Володимир Мономах і Ярослав Мудрий видали першу збірку законів Київської Русі під назвою «Руська правда».

У День юриста привітання насамперед адресовані всім співробітникам юридичних і кадрових відділів підприємств, юридичних, адвокатських і нотаріальних контор, адвокатів, слідчих та судів. Також свято відзначають і ті, хто обрав юридичну освіту, але не працює за профілем. Крім того, більшість співробітників правоохоронних органів також є повноцінними юристами і тому заслужено приймають привітання.

«Главком» підібрав найкрасивіші привітання та листівки на День юриста у 2026 році.

Привітання з Днем юриста у прозі

Вітаємо з Днем юриста! Нехай закон завжди буде на вашому боці, а життєвий шлях наповнений яскравими моментами та щастям!

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Бажаю, щоб ваші справи завжди залишалися чесними й праведними, а поради були проникливими та мудрими. Нехай ваша шляхетна професія приносить лише успіх! Зі святом юриста!

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Юрист – це не професія, а покликання людини. Це людина, яка зможе розв'язувати будь-яку проблему. І саме в цей день ви відзначаєте професійне свято. Вітаємо вас і побажати успіхів, удачі та добробуту. Дякуємо вам за професіоналізм і турботу про людей!

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Щиро вітаю з Днем юриста України! Бажаю вам невичерпного здоров'я, енергії, оптимізму та сил. Нехай у вашій кар'єрі не буде місця для помилок і поразок, а особисте життя наповниться спокоєм, щастям та любов'ю.

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З Днем юриста! Нехай ваше прагнення до справедливості ніколи не вичерпається, а всі ваші старання будуть винагороджені заслуженою пошаною та вдячністю.

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Вітаю з Днем юриста! Бажаю в цій важкій і непростій професії вміння знаходити правильні рішення, бути справедливим і чесним. Підкорювати нові вершини і досягати поставлених цілей.

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З Днем юриста! Бажаю, щоб справедливість завжди перемагала, а ваш шлях супроводжували удача, мудрість і підтримка близьких.

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Вітаю з Днем юриста! Бажаю тобі блискучих перемог у судах і завжди ідеально підготовлених документів! І нехай твоє життя буде без «дрібного шрифту» та завжди «за буквою закону», але з великими бонусами!

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Вітаю з Днем юриста! Бажаю, щоб ваша робота приносила радість, а життєві стежки вели до успіху, щастя та благополуччя.

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З Днем юриста! Бажаю зберегти баланс між душевним ставленням до своєї роботи і пристрастю в очах при підкоренні вершин. Успіху, неймовірного везіння і щирої віри в праву справу!

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Бажаю, щоб на вашому професійному шляху завжди супроводжували мудрість, удача та підтримка колег і близьких.

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Привітання з Днем юриста 2026 у віршах

З Днем юриста вас вітаю,

В праці успіхів бажаю,

Хай у справах вам щастить,

І у долі таланить!

***

Працюють всі юристи дуже гідно

І ними задоволені клієнти!

Тому, до Дня юриста принагідно,

Звучать для них найкращі компліменти!

Зі святом професійним вас вітаєм,

І бути «на коні» завжди бажаєм!

***

Закони всі чудово знаєш,

Нюансів безліч правових,

І справедливість захищаєш –

Даєш негідникам під дих!

Тому сьогодні, в День юриста,

Тобі бажаю перемог!

Хай буде доля світла й чиста,

Й допомагає завжди Бог!

***

З Днем юриста шлю вітання!

Справдяться хай сподівання

На великі дуже гроші,

Зміни у житті хороші.

Будь-яка хай Ваша справа

Вам приносить шану й славу.

Хай клієнти щедрі будуть,

Ну а судді будуть мудрі!

***

Усі закони України

Ти пам’ятаєш назубок,

Юрист ти справді дуже сильний

І кожен правильний твій крок!

Твоя робота – не забава,

Бо знань потрібен повний міх

Розплутати важливі справи

І вийти з казусів усіх!

Тобі я хочу побажати

Перемагати в боротьбі,

І завжди правду захищати.

Нехай щастить завжди тобі!

***

Я вітаю особисто

Тебе нині з Днем юриста!

Хай все буде просто й ясно,

Справи хай ідуть прекрасно.

***

В твоїй роботі – не до сентиментів,

Повинен добре знати всі закони,

Важливих юридичних всіх моментів

Потрібно пам’ятати всі канони!

І все ж, попри угоди й правочини

Дозволь тебе зі святом привітати!

Звичайно, ти юрист. А ще – людина,

Тому не забувай відпочивати!

***

За мудре слово і ясну пораду,

За вірний і незгасний оптимізм,

Бо вмієте все виважить до ладу,

І заперечить впевнено софізм,

Слова вітання шлемо від душі!

Хай буде на терезах правда й сила,

Хай ваше слово важить над усе,

А мудрості незаймані вітрила

Фортуна вам в достатку принесе!

Вітаю з Днем юриста!

Привітання у яскравих листівках