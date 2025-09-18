18 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 18 вересня 2025 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

18 вересня у світі відзначають Всесвітній день бамбука. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого преподобного Євменія, єпископа Гортинського.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 18 вересня 2025 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день бамбука

Це свято було започатковане 2009 року у Таїланді з метою підвищення обізнаності про важливість бамбука та його потенціал для захисту природних ресурсів і навколишнього середовища. Бамбук є унікальною рослиною, яка належить до сімейства злакових. Він відомий своєю швидкістю росту – деякі види можуть виростати до одного метра за добу. Бамбук має високу міцність, навіть більшу, ніж у сталі, що робить його цінним матеріалом для будівництва.

Ця рослина також має антибактеріальні та гіпоалергенні властивості, що робить її популярною в текстильній промисловості для виготовлення постільної білизни, ковдр і подушок. Крім того, бамбук використовується в харчовій промисловості, садівництві, виробництві музичних інструментів, меблів, паперу та навіть у виготовленні сувенірів.

Міжнародний день рівної оплати праці

Це свято було засноване Організацією Об’єднаних Націй 2019 року для підвищення обізнаності про гендерний розрив у заробітній платі та для захисту принципу рівної оплати за працю рівної цінності.

Цей день підкреслює постійні нерівності в оплаті праці між чоловіками та жінками у всьому світі. Попри прогрес у багатьох країнах, жінки все ще заробляють у середньому менше, ніж чоловіки за аналогічну роботу. Ця різниця в оплаті праці обумовлена такими факторами, як гендерна дискримінація, професійна сегрегація та нерівний доступ до освіти й кар’єрного зростання.

Всесвітній день корпоративної культури

Це свято присвячене визнанню важливої ролі, яку відіграє корпоративна культура в успіху бізнесу по всьому світу. Корпоративна культура включає спільні цінності, поведінку та практики, які визначають організацію. Вона формує те, як працівники взаємодіють одне з одним, які рішення вони ухвалюють і як підходять до своєї роботи.

Сильна, позитивна корпоративна культура може призвести до більшої залученості працівників, кращої задоволеності роботою та підвищення загальної продуктивності.

Релігійні свята та їхня історія

День святого преподобного Євменія, єпископа Гортинського

18 вересня православна церква вшановує пам'ять святого преподобного Євменія, єпископа Гортинського. Він жив у VII столітті на острові Крит і походив зі знатного та заможного роду. Після смерті батьків він присвятив своє життя служінню Богу, допомагав бідним та знедоленим. За свою святість і праведне життя Євменія обрали єпископом міста Гортини. Він був мудрим пастирем, багато подорожував, проповідуючи християнство. Завдяки молитвам святого багато хворих отримали зцілення. Вважається, що після його смерті мощі Євменія почали виділяти цілюще миро.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

Якщо на вулиці багато жовтого листя, але воно ще не опадає – осінь буде довгою.

Якщо шишки на ялині ростуть низько – до ранньої та сніжної зими.

Якщо почули ранковий туман – до швидкого потепління.

Якщо на небі мало хмар, то зима буде холодною.

Якщо горобина потужно вродила, то буде холодна зима.

Історичні події

96 рік – Марк Кокцей Нерва стає римським імператором після вбивства Доміціана;

1502 рік – Христофор Колумб під час свого четвертого плавання в Новий світ здійснює висадку на острові Коста-Рика;

1640 рік – у Києві розпочинає роботу церковний собор, який затверджує катехізис, яким протягом століть послуговувалась православна церква;

1714 рік – до Лондона прибуває Георг – новий король Великої Британії з династії Віндзорів;

1851 рік – у США виходить перший примірник газети «New York Daily Times»;

1886 рік – французький поет Жан Мореас публікує у газеті «Ле Фігаро» статтю, яка стала маніфестом літераторів-символістів;

1901 рік – митрополит Андрій Шйептицький освячує церкву Святої Трійці в Білому Камені;

1929 рік – на Запорізькому заводі «Комунар» випускають перший український комбайн;

1944 рік – виходить у світ книжка «Шлях до рабства» Фрідріха Гаєка, яка стає однією з найвпливовіших книг століття;

1965 рік – острів Хортиця у Запоріжжі оголошують державним заповідником;

1973 рік – до ООН приймають Федеративну Республіку Німеччини і Німецьку Демократичну Республіку;

1997 рік – реєструють домен Google.com.

Іменини

День ангела святкують: Захар, Гліб, Михайло, Максим.