3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
колаж: glavcom.ua

3 вересня: Всесвітній день пошуку талантів, День Перемоги над Японією, а також День пам’яті священномученика Анфима

3 вересня, у світі відзначають Всесвітній день пошуку талантів. За церковним календарем віряни вшановують пам’ять священномученика Анфима.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 3 вересня 2025 року.

Зміст

Міжнародні свята

День Перемоги в китайській народній війні

3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

3 вересня проводиться День Перемоги в китайській народній війні опору японським загарбникам і Перемоги у Другій світовій війні КНР. Ці вересневі заходи у першій декаді місяця мають традиційний щорічний характер.

2 вересня 1945 року на борту американського лінкора «Міссурі» в Токійській затоці Японія офіційно капітулювала, завершуючи Другу світову війну. Ця подія стала переломним моментом не лише для світу, а й для Китаю, який понад вісім років боровся з японською окупацією у так званій Народній війні опору.

Націоналістичний уряд Китайської Республіки, що представляв Китай під час капітуляції, оголосив триденне святкування з 3 вересня – початку Дня перемоги над Японією. З 1946 року саме 3 вересня офіційно відзначається як День перемоги у війні опору проти Японії.

День відкриття унікальності ДНК

3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

3 вересня відзначається День відкриття унікальності ДНК, присвячений проривному досягненню британської генетики Алека Джеффріса в 1984 році. Його відкриття, що кожна людина має унікальний генетичний код, справжньою революцією у світі науки.

Завдяки цій відкритості, ДНК-аналіз став незамінним інструментом у багатьох галузях, включаючи криміналістику (ідентифікація злочинців, встановлення батьківства), медицину (діагностика спадкових захворювань, персоналізована медицина) та історичні дослідження (вивчення походження народів, ідентифікація історичних особистостей).

Хоча цей день не є офіційним святом, він відзначається науковою спільнотою та всіма, хто цінує внесок генетики у розвиток людства. Відбуваються наукові конференції, семінари та лекції, присвячені генетиці та її розвитку. Це також чудовий привід для того, щоб кожен з нас дізнався більше про свою ДНК та її значення для нашого здоров'я та майбутнього.

День хмарочоса

3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

Це свято присвячене досягненням інженерії та архітектури, втіленим у величних спорудах, що сягають небес. Хмарочоси стали символом сучасних міст, визначаючи їхні горизонти та надаючи їм унікальний вигляд.

Ідея святкування Дня хмарочоса пов’язана з народженням Луїса Генрі Саллівана, відомого американського архітектора, якого вважають батьком хмарочосів. Перший сучасний хмарочос, Home Insurance Building, був побудований у Чикаго 1885 року і мав висоту понад 40 метрів.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті священномученика Анфима

3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

За новим церковним календарем 3 вересня вшановують пам’ять святого Анфима, єпископа Нікомидійського. Він жив у III столітті і був відомий своєю мудрістю та твердістю у вірі, проповідуючи християнство під час жорстоких гонінь. Анфим був заарештований і помер мученицькою смертю.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, 3 вересня:

Дощ після обіду – до довгої негоди.

Якщо захід сонця червоного кольору – похолодає.

Грім гримить – до теплої осені.

Багато жолудів на дубах – до сніжної зими.

Якщо день сонячний, то осінь буде теплою.

Історичні події

  • 1189 – Річард Левове Серце коронується на англійський престол як Річард I;
  • 1384 – кастильський король Хуан І знімає облогу з Лісабона через епідемію чуми;
  • 1609 – англійський мореплавець Генрі Гудзон відкриває гавань, навколо якої згодом виникає Нью-Йорк;
  • 1783 – завершується американська війна за незалежність, яка тривала від 1775 року;
  • 1791 – затверджують першу Конституцію у Королівстві Франція;
  • 1838 – у Києві відкривають Інститут шляхетних дівчат;
  • 1864 – у Стокгольмі потужний вибух знищує лабораторію Альфреда Нобеля;
  • 1912 – у Великій Британії починає роботу перший у світі консервний завод;
  • 1914 – добровольчий легіон Українських Січових Стрільців (УСС), створений у Львові в серпні, складає присягу на вірність Австро-Угорській імперії;
  • 1914 – американка Мері Фелпс Джекобс винаходить бюстгальтер;
  • 1941 – у Дніпрі розпочинає роботу Південний крайовий провід ОУН під керівництвом Святослава Вовка;
  • 1943 – британські війська під проводом маршала Монтґомері висаджуються на півдні Королівства Італія;
  • 1950 – перегонами на трасі в Монці (Італія) завершується перший чемпіонат світу «Формула-1»;
  • 1953 – набуває чинності Європейська Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод;
  • 1959 – японська корпорація «Соні» починає випуск транзисторних радіоприймачів;
  • 1971 – проголошують незалежність Катару;
  • 1973 – у Києві відкривають пам'ятник Лесі Українці;
  • 1993 – у Масандрі (Республіка Крим) президенти Росії та України Борис Єльцин і Леонід Кравчук підписують протокол про врегулювання конфлікту навколо Чорноморського флоту (Масандрівські угоди);
  • 1999 – у Франції суддя припиняє справу проти 9 папараці, які переслідували машину з британською принцесою Діаною у ніч її загибелі;
  • 2005 – збірна України з футболу вперше у своїй історії здобуває право виступити на Кубку Світу;
  • 2014 – у селі Побєда на Луганщині російські бойовики здійснюють обстріл з реактивних установок «Смерч» та фактично руйнують селище.

Іменини

Цього дня День ангела святкують: Олександр, Павло, Тадей, Марфа, Василина, Домна, Анфіса, Єфрем та Дорофій.

3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Убивство Парубія. Ексдружина підозрюваного вийшла із заявою
Убивство Парубія. Ексдружина підозрюваного вийшла із заявою
Яке релігійне свято відзначається 3 вересня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 3 вересня 2025: традиції та молитва
Сенат Чехії ухвалив резолюцію про насильницьку асиміляцію українців на тимчасово окупованих територіях
Сенат Чехії ухвалив резолюцію про насильницьку асиміляцію українців на тимчасово окупованих територіях
День нотаріусів. Цікаві факти про цю професію в Україні
День нотаріусів. Цікаві факти про цю професію в Україні
Служив на станції радіоперешкод у Костополі. Згадаймо Миколу Чорноволика
Служив на станції радіоперешкод у Костополі. Згадаймо Миколу Чорноволика

