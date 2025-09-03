3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

3 вересня: Всесвітній день пошуку талантів, День Перемоги над Японією, а також День пам’яті священномученика Анфима

3 вересня, у світі відзначають Всесвітній день пошуку талантів. За церковним календарем віряни вшановують пам’ять священномученика Анфима.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 3 вересня 2025 року.

Зміст

Міжнародні свята

День Перемоги в китайській народній війні

3 вересня проводиться День Перемоги в китайській народній війні опору японським загарбникам і Перемоги у Другій світовій війні КНР. Ці вересневі заходи у першій декаді місяця мають традиційний щорічний характер.

2 вересня 1945 року на борту американського лінкора «Міссурі» в Токійській затоці Японія офіційно капітулювала, завершуючи Другу світову війну. Ця подія стала переломним моментом не лише для світу, а й для Китаю, який понад вісім років боровся з японською окупацією у так званій Народній війні опору.

Націоналістичний уряд Китайської Республіки, що представляв Китай під час капітуляції, оголосив триденне святкування з 3 вересня – початку Дня перемоги над Японією. З 1946 року саме 3 вересня офіційно відзначається як День перемоги у війні опору проти Японії.

День відкриття унікальності ДНК

3 вересня відзначається День відкриття унікальності ДНК, присвячений проривному досягненню британської генетики Алека Джеффріса в 1984 році. Його відкриття, що кожна людина має унікальний генетичний код, справжньою революцією у світі науки.

Завдяки цій відкритості, ДНК-аналіз став незамінним інструментом у багатьох галузях, включаючи криміналістику (ідентифікація злочинців, встановлення батьківства), медицину (діагностика спадкових захворювань, персоналізована медицина) та історичні дослідження (вивчення походження народів, ідентифікація історичних особистостей).

Хоча цей день не є офіційним святом, він відзначається науковою спільнотою та всіма, хто цінує внесок генетики у розвиток людства. Відбуваються наукові конференції, семінари та лекції, присвячені генетиці та її розвитку. Це також чудовий привід для того, щоб кожен з нас дізнався більше про свою ДНК та її значення для нашого здоров'я та майбутнього.

День хмарочоса

Це свято присвячене досягненням інженерії та архітектури, втіленим у величних спорудах, що сягають небес. Хмарочоси стали символом сучасних міст, визначаючи їхні горизонти та надаючи їм унікальний вигляд.

Ідея святкування Дня хмарочоса пов’язана з народженням Луїса Генрі Саллівана, відомого американського архітектора, якого вважають батьком хмарочосів. Перший сучасний хмарочос, Home Insurance Building, був побудований у Чикаго 1885 року і мав висоту понад 40 метрів.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті священномученика Анфима

За новим церковним календарем 3 вересня вшановують пам’ять святого Анфима, єпископа Нікомидійського. Він жив у III столітті і був відомий своєю мудрістю та твердістю у вірі, проповідуючи християнство під час жорстоких гонінь. Анфим був заарештований і помер мученицькою смертю.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, 3 вересня:

Дощ після обіду – до довгої негоди.

Якщо захід сонця червоного кольору – похолодає.

Грім гримить – до теплої осені.

Багато жолудів на дубах – до сніжної зими.

Якщо день сонячний, то осінь буде теплою.

Історичні події

1189 – Річард Левове Серце коронується на англійський престол як Річард I;

1384 – кастильський король Хуан І знімає облогу з Лісабона через епідемію чуми;

1609 – англійський мореплавець Генрі Гудзон відкриває гавань, навколо якої згодом виникає Нью-Йорк;

1783 – завершується американська війна за незалежність, яка тривала від 1775 року;

1791 – затверджують першу Конституцію у Королівстві Франція;

1838 – у Києві відкривають Інститут шляхетних дівчат;

1864 – у Стокгольмі потужний вибух знищує лабораторію Альфреда Нобеля;

1912 – у Великій Британії починає роботу перший у світі консервний завод;

1914 – добровольчий легіон Українських Січових Стрільців (УСС), створений у Львові в серпні, складає присягу на вірність Австро-Угорській імперії;

1914 – американка Мері Фелпс Джекобс винаходить бюстгальтер;

1941 – у Дніпрі розпочинає роботу Південний крайовий провід ОУН під керівництвом Святослава Вовка;

1943 – британські війська під проводом маршала Монтґомері висаджуються на півдні Королівства Італія;

1950 – перегонами на трасі в Монці (Італія) завершується перший чемпіонат світу «Формула-1»;

1953 – набуває чинності Європейська Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод;

1959 – японська корпорація «Соні» починає випуск транзисторних радіоприймачів;

1971 – проголошують незалежність Катару;

1973 – у Києві відкривають пам'ятник Лесі Українці;

1993 – у Масандрі (Республіка Крим) президенти Росії та України Борис Єльцин і Леонід Кравчук підписують протокол про врегулювання конфлікту навколо Чорноморського флоту (Масандрівські угоди);

1999 – у Франції суддя припиняє справу проти 9 папараці, які переслідували машину з британською принцесою Діаною у ніч її загибелі;

2005 – збірна України з футболу вперше у своїй історії здобуває право виступити на Кубку Світу;

2014 – у селі Побєда на Луганщині російські бойовики здійснюють обстріл з реактивних установок «Смерч» та фактично руйнують селище.

Іменини

Цього дня День ангела святкують: Олександр, Павло, Тадей, Марфа, Василина, Домна, Анфіса, Єфрем та Дорофій.