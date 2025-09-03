3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 вересня: Всесвітній день пошуку талантів, День Перемоги над Японією, а також День пам’яті священномученика Анфима
3 вересня, у світі відзначають Всесвітній день пошуку талантів. За церковним календарем віряни вшановують пам’ять священномученика Анфима.
«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 3 вересня 2025 року.
Зміст
- Міжнародні свята
- Релігійні свята та їхня історія
- Народні вірування та прикмети
- Історичні події
- Іменини
Міжнародні свята
День Перемоги в китайській народній війні
3 вересня проводиться День Перемоги в китайській народній війні опору японським загарбникам і Перемоги у Другій світовій війні КНР. Ці вересневі заходи у першій декаді місяця мають традиційний щорічний характер.
2 вересня 1945 року на борту американського лінкора «Міссурі» в Токійській затоці Японія офіційно капітулювала, завершуючи Другу світову війну. Ця подія стала переломним моментом не лише для світу, а й для Китаю, який понад вісім років боровся з японською окупацією у так званій Народній війні опору.
Націоналістичний уряд Китайської Республіки, що представляв Китай під час капітуляції, оголосив триденне святкування з 3 вересня – початку Дня перемоги над Японією. З 1946 року саме 3 вересня офіційно відзначається як День перемоги у війні опору проти Японії.
День відкриття унікальності ДНК
3 вересня відзначається День відкриття унікальності ДНК, присвячений проривному досягненню британської генетики Алека Джеффріса в 1984 році. Його відкриття, що кожна людина має унікальний генетичний код, справжньою революцією у світі науки.
Завдяки цій відкритості, ДНК-аналіз став незамінним інструментом у багатьох галузях, включаючи криміналістику (ідентифікація злочинців, встановлення батьківства), медицину (діагностика спадкових захворювань, персоналізована медицина) та історичні дослідження (вивчення походження народів, ідентифікація історичних особистостей).
Хоча цей день не є офіційним святом, він відзначається науковою спільнотою та всіма, хто цінує внесок генетики у розвиток людства. Відбуваються наукові конференції, семінари та лекції, присвячені генетиці та її розвитку. Це також чудовий привід для того, щоб кожен з нас дізнався більше про свою ДНК та її значення для нашого здоров'я та майбутнього.
День хмарочоса
Це свято присвячене досягненням інженерії та архітектури, втіленим у величних спорудах, що сягають небес. Хмарочоси стали символом сучасних міст, визначаючи їхні горизонти та надаючи їм унікальний вигляд.
Ідея святкування Дня хмарочоса пов’язана з народженням Луїса Генрі Саллівана, відомого американського архітектора, якого вважають батьком хмарочосів. Перший сучасний хмарочос, Home Insurance Building, був побудований у Чикаго 1885 року і мав висоту понад 40 метрів.
Релігійні свята та їхня історія
День пам’яті священномученика Анфима
За новим церковним календарем 3 вересня вшановують пам’ять святого Анфима, єпископа Нікомидійського. Він жив у III столітті і був відомий своєю мудрістю та твердістю у вірі, проповідуючи християнство під час жорстоких гонінь. Анфим був заарештований і помер мученицькою смертю.
Народні вірування та прикмети
За народними прикметами, 3 вересня:
Дощ після обіду – до довгої негоди.
Якщо захід сонця червоного кольору – похолодає.
Грім гримить – до теплої осені.
Багато жолудів на дубах – до сніжної зими.
Якщо день сонячний, то осінь буде теплою.
Історичні події
- 1189 – Річард Левове Серце коронується на англійський престол як Річард I;
- 1384 – кастильський король Хуан І знімає облогу з Лісабона через епідемію чуми;
- 1609 – англійський мореплавець Генрі Гудзон відкриває гавань, навколо якої згодом виникає Нью-Йорк;
- 1783 – завершується американська війна за незалежність, яка тривала від 1775 року;
- 1791 – затверджують першу Конституцію у Королівстві Франція;
- 1838 – у Києві відкривають Інститут шляхетних дівчат;
- 1864 – у Стокгольмі потужний вибух знищує лабораторію Альфреда Нобеля;
- 1912 – у Великій Британії починає роботу перший у світі консервний завод;
- 1914 – добровольчий легіон Українських Січових Стрільців (УСС), створений у Львові в серпні, складає присягу на вірність Австро-Угорській імперії;
- 1914 – американка Мері Фелпс Джекобс винаходить бюстгальтер;
- 1941 – у Дніпрі розпочинає роботу Південний крайовий провід ОУН під керівництвом Святослава Вовка;
- 1943 – британські війська під проводом маршала Монтґомері висаджуються на півдні Королівства Італія;
- 1950 – перегонами на трасі в Монці (Італія) завершується перший чемпіонат світу «Формула-1»;
- 1953 – набуває чинності Європейська Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод;
- 1959 – японська корпорація «Соні» починає випуск транзисторних радіоприймачів;
- 1971 – проголошують незалежність Катару;
- 1973 – у Києві відкривають пам'ятник Лесі Українці;
- 1993 – у Масандрі (Республіка Крим) президенти Росії та України Борис Єльцин і Леонід Кравчук підписують протокол про врегулювання конфлікту навколо Чорноморського флоту (Масандрівські угоди);
- 1999 – у Франції суддя припиняє справу проти 9 папараці, які переслідували машину з британською принцесою Діаною у ніч її загибелі;
- 2005 – збірна України з футболу вперше у своїй історії здобуває право виступити на Кубку Світу;
- 2014 – у селі Побєда на Луганщині російські бойовики здійснюють обстріл з реактивних установок «Смерч» та фактично руйнують селище.
Іменини
Цього дня День ангела святкують: Олександр, Павло, Тадей, Марфа, Василина, Домна, Анфіса, Єфрем та Дорофій.
