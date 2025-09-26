26 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 26 вересня 2025 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

26 вересня у світі відзначають Всесвітній день моря. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого апостола та євангеліста Івана Богослова.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 26 вересня 2025 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день моря

Це свято, встановлене Міжнародною морською організацією при ООН у 1978 році. Його мета – привернути увагу до проблеми забруднення морів і океанів, загрози зникнення біологічних видів та необхідності забезпечення безпеки судноплавства. Дата святкування щороку змінюється і припадає на останній четвер вересня.

Міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї

Згідно з ухваленим рішенням Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй від 5 грудня 2013 року був заснований Міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї (International Day for the Total Elimination of Nuclear Weapons). Відзначається 26 вересня. Мета свята – привернути увагу громадськості до проблем, які несе зброя масового знищення, та забезпечити безпеку в усьому світі.

Ядерне роззброєння держав – головне завдання, на якому зосереджуються засновники події. В 1978 році держави-учасниці одноголосно підтримали розв’язання пріоритетного питання, впродовж наступних років були підписані та утверджені договори ліквідації. Однак майже половина населення на планеті мешкає у державах з великими збройними арсеналами, які постійно модернізують запаси, випробовуючи ядерну зброю. Такі дії підвищують рівень занепокоєння про можливі катастрофічні наслідки.

Курс роззброєння підтримують світові діячі. Так, очільник католицької церкви в 2020 році закликав молитися за мирне життя та докласти зусилля, щоб звільнитися від ядерної зброї.

Всесвітній день здоров'я довкілля

Це свято було започатковане 2011 року Міжнародною федерацією здоров’я довкілля (IFEH) в Індонезії. Основна мета цього дня – привернути увагу до питань здоров’я довкілля та підвищити обізнаність про вплив людської діяльності на навколишнє середовище.

Щороку Всесвітній день здоров’я довкілля присвячений певній темі, яка висвітлює актуальні екологічні проблеми.

Європейський день мов

Це свято було засноване Радою Європи 2001 року під час Європейського року мов. Основна мета цього дня – заохочення вивчення мов, підвищення обізнаності про мовне та культурне різноманіття Європи, а також сприяння міжкультурному розумінню.

Цього дня проводяться різноманітні заходи, такі як мовні уроки, семінари, лекції, конкурси та культурні події, які спрямовані на популяризацію вивчення мов серед людей різного віку.

Релігійні свята та їхня історія

День святого апостола і євангеліста Івана Богослова

26 вересня у церковному календарі – день пам’яті святого апостола і євангеліста Івана Богослова. Він був одним із дванадцяти апостолів Ісуса Христа і автором кількох книг Нового Завіту, включаючи Євангеліє від Івана, три послання та Об’явлення Івана Богослова.

Іван народився у Віфсаїді, Галілея, і був сином Зеведея та Саломії. Разом зі своїм братом Яковом, він був рибалкою до того, як Ісус покликав їх стати Його учнями. Іван був одним із найближчих учнів Ісуса і часто згадується як «учень, якого любив Ісус».

Народні вірування та прикмети

Наші предки вважали, що цього дня не варто займатися важкою працею та вживати алкоголь. Також вірили у такі прикмети:

граки вже відлетіли – перший сніг близько;

сніг з дощем – у січні чекайте на три великі відлиги;

після тривалого затишшя дме сильний вітер – чекайте на дощ чи сніг.

Історичні події

1371 рік – у битві у долині річки Мариця об'єднані сербсько-болгарсько-валасько-угорсько-хорватські війська зазнають поразки від османів;

1580 рік – англійський пірат Френсіс Дрейк завершує друге у світі навколосвітнє плавання;

1687 рік – внаслідок обстрілу Афін венеційською армією частково руйнують Парфенон;

1815 рік – герцог Рішельє стає прем'єр-міністром і міністром закордонних справ Королівства Франція;

1913 рік – у Києві починається суд у справі Бейліса;

1930 рік – польська влада забороняє діяльність Пласту;

1951 рік – Бундестаг голосує за виплату післявоєнних репарацій євреям;

1962 рік – проголошено Єменську Арабську Республіку;

1991 рік – встановлено консульські відносини між Україною й Австрією;

1995 рік – Україна приєднується до Ради Європи;

2012 рік – убивство у ТРЦ «Караван» – підозрюваний Ярослав Мазурок вбив трьох охоронців і поранив одного співробітника торгового центру;

2021 рік – у боксерському протистоянні між українцем Олександром Усиком і британцем Ентоні Джошуа перемогу здобуває Усик.

Іменини

День ангела святкують: Валеріан, Корнилій, Ілля, Леонтій, Петро.