Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Яке релігійне свято відзначається 29 вересня 2026: традиції та молитва

ГЛАВКОМ
glavcom.ua
ГЛАВКОМ
google social img telegram social img facebook social img
Яке релігійне свято відзначається 29 вересня 2026: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 29 вересня в церковному календарі – День пам’яті преподобного Киріяка Відлюдника

29 вересня православна церква України за новоюліанським календарем вшановує пам'ять преподобного Киріяка Відлюдника (Пустельника). Це свято присвячене аскетичному подвигу та стійкості духу великого самітника.

«Главком» розповідає про релігійне свято, історію, традиції та прикмети 29 вересня 2026 року.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті преподобного Киріяка Відлюдника

Яке релігійне свято відзначається 29 вересня 2026: традиції та молитва фото 1

29 вересня православна церква вшановує пам'ять преподобного Киріяка Відлюдника, який жив у V–VI століттях. Народившись у Коринфі, він ще у 18 років вирішив присвятити своє життя Богу та вступив до монастиря. Згодом він став відомим аскетом та відлюдником, проживши довгі роки у Йорданській пустелі.

Згідно з переказами, Киріак був настільки праведним, що міг співіснувати з дикими звірами, а лев навіть охороняв його від розбійників. Преподобний Киріак помер у віці 109 років, залишивши по собі приклад великого духовного подвигу та невтомної молитви. Також цього дня вшановують пам'ять преподобного Феофана Милостивого.

Молитви дня

О, преподобний отче Киріяче, великий Відлюднику! Ти, що стійкістю духу та невтомною молитвою переміг спокуси світу і диявола, моли Христа Бога за нас, грішних. Благаємо Тебе: даруй нам твердість у вірі та терпіння у наших життєвих скорботах. Настав нас на шлях спасіння і захисти від злих помислів та недуг.

Амінь.

Народні вірування та прикмети

Народний день називають Киріак Пустельник або Феофан Милостивий.

  • Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода надалі:
  • Якщо багато павутиння на деревах – осінь буде теплою та затяжною.
  • Якщо вночі багато зірок на небі – осінь буде сухою і теплою.
  • Цей день вважався несприятливим для позичання грошей і байдикування.
  • Вважалося, що мисливцям цього дня пощастить.

Що не можна робити 

  • Не сваритися та не лихословити.
  • Не пліткувати й не обговорювати інших.
  • Не заздрити та не бажати зла.
  • Не відмовляти в допомозі.
  • Не починати важливих справ без нагальної потреби.
  • Не бути марнотратними та не витрачати гроші без потреби.

Читайте також:

Теги: свята релігія православна церква традиції свято календар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Гроші використовуватимуть винятково для модернізації Збройних сил Польщі, хоча інші країни погодилися передати кошти Україні
Польща відмовилася передавати Україні кошти з Фонду миру ЄС: куди підуть гроші
Сьогодні, 14:45
ЄС запровадив санкції проти 10 фізичних осіб та 17 організацій через їхню причетність до незаконної депортації українських дітей
ЄС запровадив санкції проти Росії через депортацію українських дітей
Сьогодні, 14:32
Під час цієї атаки окупанти цілеспрямовано завдали ударів по цивільних та господарських об'єктах
Зеленський відреагував на російський удар по Національній академії наук України
Сьогодні, 14:44
фото: glavcom.ua
Депутатка Безугла «пожаліла» Національну академію наук України, яку розбомбили росіяни
Сьогодні, 15:21
Жителі Олешок залишаються фактично заблокованими в окупованому місті
Олешки показали ціну територіальних поступок України – Каллас
Сьогодні, 16:08
Колишній прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан очолював угорський уряд на момент затримання українських інкасаторів «Ощадбанку»
Документ прокуратури розкрив нові деталі затримання українців в Угорщині
Сьогодні, 15:09
Висока представниця ЄС Кая Каллас розкрила результат переговорів ЄС щодо ракет Patriot для України
Країни ЄС не домовилися про додаткові ракети Patriot для України
Сьогодні, 17:18
«Чукуруву Мерсін» Ягупової розпочала виступи у чемпіонаті Туреччини 2026/27
Лідерка збірної України з баскетболу Ягупова результативною грою розпочала сезон
Сьогодні, 16:13
Поєдинок Україна – Швеція відбудеться у лютому 2027 року
Визначився суперник збірної України у Кубку Девіса
Сьогодні, 17:03

Суспільство

Яке релігійне свято відзначається 29 вересня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 29 вересня 2026: традиції та молитва
Зеленський вивів ексгенпрокурора Кравченка зі складу РНБО
Зеленський вивів ексгенпрокурора Кравченка зі складу РНБО
Коваленко залишає посаду керівника Центру протидії дезінформації
Коваленко залишає посаду керівника Центру протидії дезінформації
Синоптики прогнозують перші заморозки в кількох областях України
Синоптики прогнозують перші заморозки в кількох областях України
Спроба втекти на рідну Хмельниччину: суд заблокував чергову хитрість адвокатів Крупи
Спроба втекти на рідну Хмельниччину: суд заблокував чергову хитрість адвокатів Крупи
Мінветеранів планує запустити новий напрям – сімейну реабілітацію
Мінветеранів планує запустити новий напрям – сімейну реабілітацію

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
372K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 вересня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 вересня 2026
68K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
55K
Кремль відповів на нову пропозицію Зеленського стосовно мирних переговорів
53K
Кремль запропонував Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки»
46K
Прем’єра Угорщини позбавлено недоторканності через підозру у крадіжці телефону

Новини

В Україні до 19°, місцями дощитиме, туман: погода на 25 вересня 2026 року
25 вересня, 05:59
В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
24 вересня, 05:59
Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
23 вересня, 17:08
В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
23 вересня, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
22 вересня, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
22 вересня, 12:00

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua