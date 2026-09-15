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Яке релігійне свято відзначається 16 вересня 2026: традиції та молитва

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Яке релігійне свято відзначається 16 вересня 2026: традиції та молитва
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16 вересня в церковному календарі – День пам'яті святої великомучениці Євфимії Всехвальної

16 вересня православна церква України за новоюліанським календарем вшановує пам'ять святої великомучениці Євфимії Всехвальної – молодої христової мучениці, яка на межі III та IV століть прийняла смерть за відмову зректися Христа. Її стійкість вразила навіть катів, а чудеса, що відбулися під час страти, навернули до Бога тисячі свідків.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 16 вересня 2026 року.

Релігійні свята та їхня історія

День пам'яті святої великомучениці Євфимії Всехвальної

Яке релігійне свято відзначається 16 вересня 2026: традиції та молитва фото 1

Свята Євфимія народилася в Халкідоні – місті поблизу Константинополя – і жила в часи жорстоких гонінь на християн за імператора Діоклетіана. Коли язичницький правитель Пріск наказав усьому народу принести жертву богові Арею, Євфимія разом з іншими вірянами відмовилася. Її схопили і піддали страшним тортурам – вогню, колесу з гострими шипами, диким звірам на арені. Але, за переказом, жодна з кар не завдала смерті: вогонь гас, колесо зупинялося, звірі лягали біля ніг мучениці. Лише маленький ведмедик, підійшовши до неї, вкусив за ногу – і від цієї рани Євфимія тихо відійшла до Господа.

Незвичайна стійкість і численні чудеса, що відбулися під час її страти, вразили натовп – сотні глядачів на місці звернулися до Христа. Саме за ці виняткові чудеса і за загальне захоплення церква дала їй назву «Всехвальна».

Свята Євфимія має особливе значення і в богословській традиції: в 451 році, під час IV Вселенського собору у Халкідоні, папіруси з православним і єретичним визначенням віри поклали на її мощі. Через три дні православне визначення лежало в руках святої, а єретичне – лише під її ногами. Ця подія стала підтвердженням справжнього православного вчення.

Традиції дня

У народному календарі цей день відомий як Євфимія Пташина кістка. Господині традиційно активно займалися зимовими запасами: сушили гриби й ягоди, варили варення. Особливо вірили, що квашена капуста, приготована на Євфимію, буде особливо смачною і хрусткою. За давнім звичаєм намагалися добре викупатися або відвідати лазню – вважалося, що це змиває хвороби і дарує здоров'я та достаток на весь наступний рік.

Молитви дня

До великомучениці Євфимії звертаються з молитвами про зцілення від важких недуг, зокрема хвороб очей, а також про захист врожаю від негоди.

Тропар великомучениці Євфимії:

Агниця Твоя, Ісусе, Євфимія, кличе гучним голосом: Тебе, Наречений мій, люблю і, Тебе шукаючи, страждаю, і розпинаюся, і ховаюся з Твоїм хрещенням, і терплю заради Тебе, щоб царювати з Тобою, і вмираю за Тебе, щоб жити з Тобою; але, як жертву непорочну, прийми мене, що з любов'ю пожертвувала себе Тобі. Її молитвами, як Милосердний, спаси душі наші.

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода надалі:

  • Якщо цього дня ясна погода – зима буде сніжною та холодною.
  • Якщо йде дощ – осінь буде затяжною.
  • Багато шишок на ялинах – до врожаю.
  • На озері та річці рано з'явився туман – до тепла.

Що не можна робити

За народними повір'ями, 16 вересня не варто починати нові великі справи та планувати переїзд або далеку дорогу. Не радили витрачати великі суми грошей чи позичати. Уникали байдикування, негативних думок і сварок.

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Теги: традиції свято православна церква свята календар релігія

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