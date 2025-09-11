11 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 11 вересня 2025 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

11 вересня у світі вшановують День пам’яті жертв терористичних актів 11 вересня 2001 року. За церковним календарем, цього дня віряни відзначають День пам’яті преподобної Теодори Олександрійської.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 11 вересня 2025 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день боротьби з тероризмом

11 вересня в Україні і світі святкують Всесвітній день боротьби з тероризмом. Цей день був встановлений на згадку про жертв терористичних атак 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку та Вашингтоні. Метою цього дня є підвищення обізнаності про загрозу тероризму та вшанування пам’яті тих, хто постраждав від терористичних актів.

Тероризм є серйозною загрозою для суспільства, оскільки він включає насильницькі дії, такі як вибухи, викрадення людей, вбивства та захоплення заручників. Боротьба з тероризмом спрямована на своєчасне виявлення та запобігання терористичній діяльності, а також на мінімізацію її наслідків.

Цей день нагадує нам про важливість міжнародної співпраці у боротьбі з тероризмом та необхідність підтримки жертв терористичних актів.

День пам’яті жертв терористичних актів 11 вересня

Щороку 11 вересня світова спільнота вшановує пам'ять жертв терористичних актів, що сталися у США у 2001 році. Унаслідок цієї трагедії загинуло близько трьох тисяч людей. Цей день є символом боротьби з тероризмом та об'єднує людей у прагненні до миру і безпеки.

День пам'яті бібліотек

Цей день був заснований для вшанування пам’яті жертв терористичних атак 11 вересня 2001 року та для підкреслення важливої ролі бібліотек у збереженні історії, знань і спільноти. Ініціатором цього дня був Білл Ербес, помічник директора публічної бібліотеки Бенсенвіля в штаті Іллінойс.

Він бачив цей день як можливість для бібліотек стати символами свободи і знань, протистояти силам ненависті і тероризму. Американська бібліотечна асоціація підтримала цю ініціативу, закликавши бібліотеки по всій країні вшанувати пам’ять жертв трагедії хвилиною мовчання, провести меморіальні заходи та долучитися до освітніх програм.

Цього дня бібліотеки часто залишаються відкритими протягом 24 годин, пропонуючи членам громади простір для роздумів і участі в спеціальних заходах, таких як читання пам’яті, цілонічне неспання зі свічками та виставки. Освітні програми також є важливою частиною цього дня, сприяючи порозумінню та згуртованості громади.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті преподобної Теодори Олександрійської

За церковним календарем 11 вересня віряни вшановують пам’ять преподобної Теодори Олександрійської, яка жила у V столітті. Згідно з переказами, Теодора була заміжня і одного разу зрадила чоловікові. Усвідомивши свій гріх, вона глибоко розкаялась і вирішила присвятити життя покаянню.

Щоб спокутувати гріх, вона залишила дім, переодягнулась у чоловічий одяг та, назвавшись Теодором, вступила в монастир, де протягом багатьох років вела суворе аскетичне життя. Її історія є прикладом глибокого покаяння та вибачення, а також символізує силу духу у боротьбі з гріховними спокусами.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

Якщо чути крики журавлів, дощова осінь буде короткою.

Якщо на вулиці тепло, осінь буде довгою.

Цього дня заборонено користуватися ножами та іншими ріжучими предметами.

Не можна їсти круглі фрукти та овочі (яблука, капусту, картоплю), оскільки вони асоціюються з головою пророка.

Історичні події

9 рік – відбувається битва у Тевтобурзькому лісі між германцями та римською армією;

813 рік – імператор франків Карл I Великий коронує свого сина, Людовика I Благочестивого, своїм співправителем і спадкоємцем;

1098 рік – надходить лист-прохання предводителів Першого походу папі Урбану ІІ про благословіння на Хрестовий похід до Єрусалиму;

1297 рік – у битві біля Стерлінга (Шотландське королівство) шотландці під керівництвом Вільяма Воллеса "Хоробре Серце" розбивають війська англійського короля Едуарда I;

1390 рік – лицарі Тевтонського ордену розпочинають облогу Вільнюса під час громадянської війни у Великому князівстві Литовському;

1565 рік – османські війська відступають від Мальти, припинивши Велику облогу Мальти;

1709 рік – герцог Мальборський і австрійський принц Євген розбивають французів під командуванням маршала Вілара у битві при Мальплаці;

1714 рік – французькі й іспанські війська окуповують Барселону в ході війни за іспанську спадщину;

1773 рік – Бенджамін Франклін записує: Ніколи не було доброї війни або поганого миру;

1777 рік – американські війська під командуванням Джорджа Вашингтона розбиті Королівством Великої Британії у битві при Брендівайні у ході Революційної війні;

1789 рік – Александер Гамілтон стає першим секретарем Казначейства США;

1831 рік – Чарльз Дарвін зустрічається з капітаном Фітцроєм в Плімуті;

1888 рік – на відкритті промислової виставки в Торонто проводять перший у світі запис людського голосу;

1919 рік – Армія УНР звільняє Умань та Христинівку від більшовиків;

1943 рік – закінчується героїчний бій біля села Новий Загорів чоти УПА з німцями та власівцями;

1943 рік – створюють державний український хор імені Г. Верьовки;

1993 рік – у Києві відкривають пам'ятний знак жертвам Голодомору 1932–1933 років;

1997 рік – Європейська конвенція з прав людини набуває чинності для України;

2001 рік – у США відбувається терористичний акт 11 вересня 2001 року;

2011 рік – Національний меморіал і музей 11 вересня відкривається до 10-ї річниці терактів 11 вересня;

2012 рік – у результаті пожеж на двох швейних фабриках у Пакистані гине 315 людей.

Іменини

Цього дня День ангела святкують: Іван, Яків, Ігнатій.