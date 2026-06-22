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Прикордонники назвали найкращий час для перетину кордону без черг

Катерина Петрик
glavcom.ua
Катерина Петрик
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Прикордонники назвали найкращий час для перетину кордону без черг
У червні кількість перетинів кордону значно зросла
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Найбільш завантаженим залишається кордон із Польщею, на який припадає близько половини всього пасажиропотоку

Із початком літнього сезону пасажиропотік на кордоні суттєво зріс, а разом із ним і черги на пунктах пропуску. 

Державна прикордонна служба України радить планувати поїздки у будні дні та виїжджати зранку, коли завантаженість найменша. Про це в ефірі «Київ24» повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко, пише «Главком».

За його словами, у червні кількість перетинів кордону значно зросла. У будні показник коливається в межах 113-118 тис. осіб на добу, тоді як у вихідні він досяг рекордних для місяця 130-136 тис.

Найбільш завантаженим залишається кордон із Польщею, на який припадає близько половини всього пасажиропотоку. Також останніми днями черги фіксують на угорському напрямку, зокрема у пунктах пропуску «Тиса» та «Лужанка».

Водночас, як зазначив Демченко, уникнути багатогодинного очікування цілком можливо.

«У будні дні, особливо в ранкові години, черг практично немає. Більшість пунктів пропуску мають нульову чергу», – пояснив він.

ДПСУ також радить перед поїздкою перевіряти завантаженість пунктів пропуску на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби у Facebook.  Інформація там оновлюється кожні три години і дозволяє обрати менш завантажений маршрут.

За словами речника, найбільше скупчення транспорту зазвичай спостерігається ближче до обіду та у вечірні години, особливо у вихідні дні.

До слова, автобусне сполучення через пункт пропуску «Шегині – Медика» працюватиме без обмежень упродовж літнього сезону, попри заплановані ремонтні роботи на польському боці. 

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Теги: Держприкордонслужба Польща прикордонники кордон

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