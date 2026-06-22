Прикордонники назвали найкращий час для перетину кордону без черг
Найбільш завантаженим залишається кордон із Польщею, на який припадає близько половини всього пасажиропотоку
Із початком літнього сезону пасажиропотік на кордоні суттєво зріс, а разом із ним і черги на пунктах пропуску.
Державна прикордонна служба України радить планувати поїздки у будні дні та виїжджати зранку, коли завантаженість найменша. Про це в ефірі «Київ24» повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко, пише «Главком».
За його словами, у червні кількість перетинів кордону значно зросла. У будні показник коливається в межах 113-118 тис. осіб на добу, тоді як у вихідні він досяг рекордних для місяця 130-136 тис.
Найбільш завантаженим залишається кордон із Польщею, на який припадає близько половини всього пасажиропотоку. Також останніми днями черги фіксують на угорському напрямку, зокрема у пунктах пропуску «Тиса» та «Лужанка».
Водночас, як зазначив Демченко, уникнути багатогодинного очікування цілком можливо.
«У будні дні, особливо в ранкові години, черг практично немає. Більшість пунктів пропуску мають нульову чергу», – пояснив він.
ДПСУ також радить перед поїздкою перевіряти завантаженість пунктів пропуску на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби у Facebook. Інформація там оновлюється кожні три години і дозволяє обрати менш завантажений маршрут.
За словами речника, найбільше скупчення транспорту зазвичай спостерігається ближче до обіду та у вечірні години, особливо у вихідні дні.
До слова, автобусне сполучення через пункт пропуску «Шегині – Медика» працюватиме без обмежень упродовж літнього сезону, попри заплановані ремонтні роботи на польському боці.
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