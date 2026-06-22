Уся Костянтинівка – сіра зона: військові розповіли про складну ситуацію в місті

Бригада «Лють» показала, як виглядає Костянтинівка у травні 2026 року

ЗСУ спростували заяви про оточення, але військові говорять про складну ситуацію

Командир 19-го корпусу Збройних сил України, бригадний генерал Олександр Бакулін, який координує оборону району Костянтинівки, заперечив інформацію про нібито оточення українських підрозділів, пише «Главком».

У коментарі для BBC військовий наголосив, що ситуація на напрямку залишається контрольованою, однак визнає: російські спроби тиску на місто тривають.

Тактика Росії не змінюється: як ворог намагається захопити місто

«Взяти» Костянтинівку РФ намагається за вже відпрацьованою тактикою, яку раніше застосовувала під час боїв за Покровськ, Бахмут, Авдіївку та інші населені пункти Донеччини. Основна мета окупаційних військ – обійти місто з флангів, створити загрозу оточення та перерізати шляхи забезпечення українських сил.

Втрата логістики може поставити підрозділи ЗСУ у складне становище та змусити їх відходити під тиском противника.

Аналітики проєкту DeepState оцінюють перспективи оборони міста критично та заявляють, що можливе падіння Костянтинівки суттєво змінить ситуацію на цьому напрямку. На їхню думку, після цього пересування українських військ у районі стане значно складнішим, а Краматорськ може опинитися під більшою загрозою через активність російських операторів дронів.

Один із військових, який бере участь в обороні міста, розповів про гострий дефіцит особового складу. За його словами, командири іноді не доповідають про втрату позицій, оскільки це може спричинити наказ негайно їх повернути.

«У нас і так не вистачає людей навіть для того, щоб утримувати те, що контролюємо. Про штурми годі й говорити», – зазначив військовий.

Через нестачу сил командування змушене перекидати військових з інших підрозділів, зокрема з тилових позицій. За словами бійців, поповнення надходить повільніше, ніж підрозділи зазнають втрат.

Водночас оператори безпілотників вважають, що ситуацію ще можна стабілізувати за умови своєчасного підсилення Костянтинівки та ефективнішого ураження російської логістики й операторів дронів.

«Якщо ми не змінимо підхід, не почнемо знищувати їхню логістику та операторів дронів – вони й далі просуватимуться вперед», – наголосив військовий.

Місто – сіра зона, за яку тривають бої

Троє військовослужбовців ЗСУ, підрозділи яких обороняють район Костянтинівки, розповіли BBC про ситуацію на цьому напрямку. За їхніми словами, реальний стан справ у місті перебуває між російськими заявами про «захоплення» та офіційними повідомленнями українського командування.

Військові зазначають, що ситуація складна, однак не відповідає заявам російської сторони про повний контроль над містом. На прохання бійців їхні імена та особисті дані не розголошуються. За словами співрозмовників BBC, російські штурмові групи, які наступають із південного та східного напрямків, уже фіксували на північних околицях Костянтинівки – поблизу виїзду на Дружківку.

«Вони проходять у тил, а нам доводиться, виснажуючи всі сили, вибивати їх з укриттів і знаходити. У міських умовах це значно складніше», – розповів оператор безпілотників.

Водночас військовий наголосив: сама поява російської піхоти в різних районах міста ще не означає його захоплення чи встановлення контролю. «Те, що піхота пройшла пів Костянтинівки, не означає, що вона її контролює. Ми їх знищуємо. Саме це і називається «сірою зоною». Можна сказати, що сьогодні вся Костянтинівка перебуває в такій зоні», – пояснив він.

Однак усі троє військових сходяться на тому, що російські війська продовжують спроби проникнення в місто, накопичують сили на нових позиціях та шукають можливості для подальшого просування.

Ситуація на напрямку залишається напруженою: противник намагається закріпитися в міській забудові, а українські підрозділи продовжують боротьбу за утримання позицій.