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Забужко пояснила, чому треба менше публікувати фото загиблих та руїн

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Забужко пояснила, чому треба менше публікувати фото загиблих та руїн
Забужко вважає, що українці не вміють розповідати про свої досягнення – навіть коли мають чим пишатися
фото з відкритих джерел

Письменниця наголошує, українцям варто почати пишатися своїми людьми й розповідати про них усьому світу

Письменниця Оксана Забужко заявила, що українцям не варто лише оплакувати загиблих і публікувати фото руйнувань після російських атак. На її думку, слід більше акцентувати увагу на людях, які долають наслідки чергового обстрілу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис літературознавиці.

Як каже письменниця, українці вже звикли публікувати дописи про руйнування спричинені черговою ворожою атакою, однак не вміють пишатися людьми, які долають ці наслідки або всіляко допомагають їх пережити.

«Ми пишемо, скільки нам чого вночі прилетіло, і запрошуємо «цілий світ» разом із нами оплакати наших загиблих та побідкатись над нашими дітками, змушеними ночувати в метро. Але ми не кричимо, лускаючи з гордости, на цілий світ – а мали б, після кожної такої ночі, як минула! – хвалу і славу українським електрикам, які вже до 9:00 відновили майже всі тролейбусні маршрути (а дротів чимало цієї ночі було порвало в місті!), українським комунальникам, які за дві години лагодять розвалений шахедом водогін і вертають воду нам в оселі (у понеділок було), українським бізнесменам, які відчиняють кав'ярні о пʼятій ранку, щоб люди, які ночували в метро й виповзають із нього додому митися, могли випити дорогою кави, – і сміттярам, і залізничникам, і службам порятунку тварин, і всім, всім, дай їм Боже здоров'я, скромним службовцям великої й прекрасної (так, чорт забирай!!!) Української Держави, хто четвертий рік тихо й непомітно, без журналістських камер і вдячних оплесків, робить перманентне чудо: по-мурашиному вперто перетворює щоніч руйновану скаженою ...апнею Україну – знов на нормальну, придатну до життя європейську країну: таку, в яку, приїхавши на кілька днів «між обстрілами», можна й «не помітити» війни – якщо тільки не наближатись до прифронтової зони».

Забужко стверджує, що українці «погано вміють хвалитися – навіть коли є чим». За її словами, це повʼязано з травмою Голодомору та купою ретравматизицій. «Недавно Олександра Матвійчук писала (всі перепощували, і я тут теж), що Україна, мовляв, не вписується для Заходу в образ ідеальної жертви. Маємо зробити ще один крок, і ще одне над собою зусилля – і сказати собі вголос, що ми за 30 років навіть і не бозна-якої ще, кривої-кульгавої напівнезалежности зуміли побудувати на диво ефективну (атож!) державу – назвіть мені другу, яка на нашому місці б так упоралась!» – додала письменниця.

Забужко пояснила, чому треба менше публікувати фото загиблих та руїн фото 1
Забужко пояснила, чому треба менше публікувати фото загиблих та руїн фото 2
Забужко пояснила, чому треба менше публікувати фото загиблих та руїн фото 3

До слова, письменниця Оксана Забужко пояснила українцям, як правильно освідчуватися в коханні, не копіюючи росіян.

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Теги: Оксана Забужко українці обстріл

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