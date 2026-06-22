Дитячих вагонів в Україні стане більше: «Укрзалізниця» назвала нові маршрути

«Укрзалізниця» збільшує кількість дитячих вагонів. Вони, зокрема, передбачають спеціальне дитяче меню, комфорт та розваги для маленьких пасажирів

«Укрзалізниця» розширює можливості для подорожей родин із дітьми. Із початком дії літнього графіка руху – з 28 червня – кількість дитячих вагонів у поїздах зросте з 13 до 16.

У компанії повідомили, що цього тижня завершили обкатку ще двох модернізованих вагонів, а останній, 16-й, планують отримати із заводу вже наступного тижня – напередодні запуску нового розкладу, пише «Главком».

Збільшення кількості дитячих вагонів стало можливим завдяки партнерству з Visa. За три місяці спільної роботи вдалося модернізувати та підготувати шість таких вагонів. У компанії зазначають, що саме дитячі вагони мають найвищий рівень схвалення серед пасажирів, а також активно привертають увагу користувачів у соцмережах.

Наразі дитячі вагони доступні на таких рейсах:

№1/2 «Єдність» Харків – Івано-Франківськ;

№15/16 «Лесь Курбас» Харків – Ясіня;

№17/18 «Сковорода» Харків – Ужгород;

№26/25 Одеса – Ясіня;

№41/42 Дніпро –Трускавець;

№81/82 «Сакура» Київ –Ужгород;

№95/96 «Гуцульщина» Київ – Рахів;

№351/352 Київ – Кишинів.

Із 28 червня дитячі вагони також з’являться у складі поїздів:

№93/94 Харків – Холм;

№123/124 Харків – Чернівці;

№353/354 «Бессарабія» Київ – Кишинів.

Скористатися дитячим вагоном можуть лише пасажири, які подорожують із дітьми. Найбільше він орієнтований на родини з дітьми дошкільного віку.

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У вагонах передбачені сповивальні столики, підігрівачі для дитячого харчування, манежі для сну та ігор, дитяча постіль, бізіборди, розмальовки, настільні ігри та вечірні аудіоказки. Також усі дитячі вагони обладнані кондиціонерами та мають спеціальне дитяче меню.

Такий дитячий вагон курсуватиме у складі поїзду Київ-Кишинів. Як повідомляв «Главком», із 28 червня поїзд «Бессарабія» сполученням Київ-Кишинів перейде на щоденний графік руху.