Головна Новини
search button user button menu button

Дитячих вагонів в Україні стане більше: «Укрзалізниця» назвала нові маршрути

Катерина Петрик
glavcom.ua
Катерина Петрик
google social img telegram social img facebook social img
Дитячих вагонів в Україні стане більше: «Укрзалізниця» назвала нові маршрути
Усі дитячі вагони обладнані кондиціонерами та мають спеціальне дитяче меню
«Укрзалізниця»

«Укрзалізниця» збільшує кількість дитячих вагонів. Вони, зокрема, передбачають спеціальне дитяче меню, комфорт та розваги для маленьких пасажирів

«Укрзалізниця» розширює можливості для подорожей родин із дітьми. Із початком дії літнього графіка руху – з 28 червня – кількість дитячих вагонів у поїздах зросте з 13 до 16.

У компанії повідомили, що цього тижня завершили обкатку ще двох модернізованих вагонів, а останній, 16-й, планують отримати із заводу вже наступного тижня – напередодні запуску нового розкладу, пише «Главком».

Збільшення кількості дитячих вагонів стало можливим завдяки партнерству з Visa. За три місяці спільної роботи вдалося модернізувати та підготувати шість таких вагонів. У компанії зазначають, що саме дитячі вагони мають найвищий рівень схвалення серед пасажирів, а також активно привертають увагу користувачів у соцмережах.

Наразі дитячі вагони доступні на таких рейсах:

  • №1/2 «Єдність» Харків – Івано-Франківськ;
  • №15/16 «Лесь Курбас» Харків – Ясіня;
  • №17/18 «Сковорода» Харків – Ужгород;
  • №26/25 Одеса – Ясіня;
  • №41/42 Дніпро –Трускавець;
  • №81/82 «Сакура» Київ –Ужгород;
  • №95/96 «Гуцульщина» Київ – Рахів;
  • №351/352 Київ – Кишинів.

Із 28 червня дитячі вагони також з’являться у складі поїздів:

  • №93/94 Харків – Холм;
  • №123/124 Харків – Чернівці;
  • №353/354 «Бессарабія» Київ – Кишинів.

Скористатися дитячим вагоном можуть лише пасажири, які подорожують із дітьми. Найбільше він орієнтований на родини з дітьми дошкільного віку.

4 фото
На весь екран

У вагонах передбачені сповивальні столики, підігрівачі для дитячого харчування, манежі для сну та ігор, дитяча постіль, бізіборди, розмальовки, настільні ігри та вечірні аудіоказки. Також усі дитячі вагони обладнані кондиціонерами та мають спеціальне дитяче меню.

Такий дитячий вагон курсуватиме у складі поїзду Київ-Кишинів. Як повідомляв «Главком», із 28 червня поїзд «Бессарабія» сполученням Київ-Кишинів перейде на щоденний графік руху.

Читайте також:

Теги: Харків діти Одеса Укрзалізниця Дніпро харчування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Серед головних змін – подовження маршруту флагманського поїзда №1/2 «Єдність»
«Укрзалізниця» запускає літній графік: які зміни чекають пасажирів
9 червня, 18:17
«Укрзалізниця» відновила пряме сполучення між Дніпром та Харковом: коли курсуватиме потяг
«Укрзалізниця» відновила пряме сполучення між Дніпром та Харковом: коли курсуватиме потяг
17 червня, 09:38
Квитки на поїзди вже доступні на сайті та в застосунку «Укрзалізниці»
«Укрзалізниця» призначила додаткові рейси до Карпат та Закарпаття
16 червня, 19:51

Новини

Дитячих вагонів в Україні стане більше: «Укрзалізниця» назвала нові маршрути
Сьогодні, 13:24
Уся Костянтинівка – сіра зона: військові розповіли про складну ситуацію в місті
Сьогодні, 12:00
В Україні місцями дощитиме: погода на 22 червня
Сьогодні, 05:59
В Україні сонячно, без опадів: погода на 21 червня
Вчора, 05:59
В Україні без опадів: погода на 20 червня
20 червня, 05:59
«Динамо» продало власного вихованця в «Харків»
19 червня, 14:17

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua