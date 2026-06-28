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В Україні спекотно: погода на 28 червня 2026

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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В Україні спекотно: погода на 28 червня 2026
В Україну прийшла спека
фото: glavcom.ua

Вдень у столиці температура коливатиметься від 30° до 32°

Сьогодні, 28 червня, в Україні невелика хмарність, в деяких областях дощитиме, але на більшості території без опадів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

У східних, Дніпропетровській, вдень і у Запорізькій, Херсонській областях та в Криму невеликий короткочасний дощ, місцями гроза, на решті території без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-21°, вдень 29-34°, в західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях сильна спека 35-38°, на сході країни 23-28°.

Прогноз погоди на 28 червня
Прогноз погоди на 28 червня
Укргідрометцентр

У неділю, 28 червня, у Києві невелика хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 16-21°, вдень 29-34°, у Києві вночі 19-21°, вдень 30-32°.

Нагадаємо, в Україні з неділі, 28 червня, очікується поступове підвищення температури. Причиною стане зміна повітряної маси, через що погодні показники будуть вищими, ніж цього тижня.

Синоптикиня Наталія Птуха розповіла: наприкінці тижня температура в більшості регіонів країни вночі становитиме +15…+22 градуси, а вдень повітря прогріватиметься до +27…+34 градусів.

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Теги: прогноз погоди спека Укргідрометцентр вітер гроза погода

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