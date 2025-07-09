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Звернення Московської церкви до Зеленського. Митрополит ПЦУ провів паралелі з радянщиною

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Звернення Московської церкви до Зеленського. Митрополит ПЦУ провів паралелі з радянщиною
Митрополит Євстратій наголосив, що Онуфрій за весь час війни не захотів позбуватися російського громадянства
фото з відкритих джерел

Священнослужитель заявив, що очільник УПЦ МП митрополит Онуфрій не може служити і Україні, і Росії

За формою і за сутністю звернення єпископату Московської церкви в Україні до президента Володимира Зеленського нагадує риторику церковних документів радянської доби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на митрополита Євстратія (Зорю).

Священнослужитель розкритикував звернення духовенства Московської церкви до президента. «Замість того, щоби зробити чіткі юридично важливі кроки – перелічується «процент жирів у маслі», – каже він.

За словами митрополита, глава УПЦ МП знав про те, що є громадянином РФ та визнав це у своїй публічній заяві, зазначивши, що «вважає себе» лише громадянином України. «Але ані у 2014 році, коли розпочалася агресія РФ проти України, а митрополит Онуфрій очолив УПЦ МП – він від російського громадянства не відмовився. Не відмовився і у 2022 році. І після оприлюднення факту наявності такого громадянства – не відмовився», – пояснює Євстратій.

Митрополит ПЦУ навів рядки з Євангелія, наголосивши, що якщо глава Московської церкви не хоче виконувати Конституцію і закони України, то нехай дослухається до Святого Письма.

«Ніхто не може двом господарям служити: бо або одного полюбить, а другого буде ненавидіти; або одного триматиметься, а другим знехтує». Не можете Ви, владико, як громадянин Березовський, служити і Україні, і Росії. Ви обрали Росію, а Україною – знехтували. І ніякими відкритими листами і казуїстичними заявами цього не змінити. Змінити можуть лише реальні дії. Яких Україна за цей час так і не дочекалася», – додав він.

Нагадаємо, архієреї Московської церкви в Україні опублікували звернення до президента Володимира Зеленського. Вони просять його «відновити справедливість» та повернути громадянство предстоятелю УПЦ МП митрополиту Онуфрію.

Примітно, що звернення представників Московської церкви зʼявилося після того, як Державна служба України з етнополітики та свободи совісті видала наказ про виявлення ознак афілійованості УПЦ МП з Російською православною церквою.

Як відомо, 80-річний очільник Української православної церкви Московського патріархату Онуфрій (у миру – Орест Березовський), який втратив громадянство України, тепер стикнувся з певними юридичними обмеженнями.

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Теги: релігія Московська церква в Україні Євстратій Зоря Митрополит Онуфрій

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