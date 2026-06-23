В Україні місцями короткочасний дощ: погода на 23 червня 2026

Вдень у столиці температура коливатиметься від 26° до 28°

Сьогодні, 23 червня, в Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Вночі в північній частині місцями невеликий короткочасний дощ, на решті території без опадів, вдень в Україні, крім півночі та північного сходу, помірні короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, на Закарпатті та Прикарпатті місцями значні дощі. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 27-32°, в західних та північних областях 23-28°.

Прогноз погоди на 23 червня Укргідрометцентр

У вівторок, 23 червня, у Києві мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 15-20°, вдень 23-28°, у Києві вночі 18-20°, вдень 26-28°.

Як відомо, пилові бурі на півдні України можуть перестати бути локальним явищем і набути значних масштабів. Про це розповів завідувач відділу Інституту ботаніки НАН України Яків Дідух.

За словами науковця, лісосмуги, які у 1950-1970-х роках висаджували на півдні для захисту від пилових бур, нині перебувають у складному стані. Вони пошкоджені, однак на це вплинули не лише бойові дії.