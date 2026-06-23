Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву

Південна Корея готується прийняти двох північнокорейських військовополонених з України

Міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Хьон заявив про підготовку переговорів з Україною щодо передачі Сеулу двох військовополонених із Північної Кореї, які нині перебувають в Україні, пише «Главком» із посиланням на The Korea Times.

Питання обговорюватимуть під час зустрічі з главою МЗС України Андрієм Сибігою, яка запланована на 30 червня. Про це Чо Хьон повідомив під час пресконференції в урядовому комплексі в Сеулі у понеділок, 22 червня.

«Південна Корея та Україна досягли принципової домовленості щодо двох північнокорейських військовополонених. Ми очікуємо подальшого прогресу після візиту міністра закордонних справ України до Сеула», – заявив посадовець.

Чо Хьон наголосив, що можливе переведення полонених до Південної Кореї має відбуватися з урахуванням їхнього власного бажання. Водночас Сеул прагне якнайшвидше завершити відповідні процедури.

«Репатріація здійснюється відповідно до вільного волевиявлення кожного військовополоненого. Ми робимо все можливе, щоб оголосити про результат під час цього візиту, хоча поки не можемо гарантувати, що це буде можливо», – додав міністр.

Суспільство у Південній Кореї – схвильоване через загрозу, у якій можуть опинитися полонені

Про затримання двох військових із КНДР в Україні стало відомо після повідомлень у засобах масової інформації. Ця інформація викликала занепокоєння в Південній Кореї через побоювання, що у разі повернення до Північної Кореї полонені можуть опинитися під загрозою.

Після цього в країні розпочалися громадські кампанії із закликами передати військовополонених до Південної Кореї. Одним із аргументів активістів є положення Конституції Республіки Корея, відповідно до якого жителі Північної Кореї юридично розглядаються як громадяни Південної Кореї.



Раніше «Главком» писав про оприлюднені Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України дані про роль північнокорейського контингенту у війні Росії проти України. Станом на лютий 2026 року війська КНДР не просто перебувають у резерві, а активно залучені до атак на прикордонні українські громади з території Курської області.

Зауважимо, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин фактично підтвердив, що північнокорейські військові вдаються до самогубства, аби не потрапити в полон під час бойових дій проти України. Кім назвав таких військових «героями» та «патріотами», підкресливши, що вони свідомо обирають смерть замість полону.



Тим часом Україна продовжує співпрацю з партнерами у гуманітарних та питаннях розвитку. Раніше «Главком» інфомував, що Південнокорейські технологічні гіганти Samsung, LG, Hyundai та KIND можуть долучитися до масштабних проєктів із відбудови української інфраструктури, енергетики та суднобудування.