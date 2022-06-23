День контрастів між заходом і сходом: якою буде погода 23 червня

Над Україною крутиться циклон

У четвер, 23 червня, в Україні буде свіжа та переважно дощова погода, хмарна з проясненнями. Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

Так, за прогнозами синоптиків, 23 червня в країні, крім західної частини, очікуються короткочасні дощі, подекуди грози. Вітер переважно північний, 7-12 м/с, місцями, крім західних та східних областей, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 10-15°С, вдень 19-24°С, на Закарпатті до 27°С, в Карпатах вночі 5-10°С, вдень 9-14°С.

23 червня у більшості західних, південних, східних, Вінницькій, Дніпропетровській та Полтавській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У Києві 23 червня також ітиме короткочасний дощ. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-14°С, вдень 20-22°С.

Як повідомляє синоптикиня Наталія Діденко, над Україною крутиться циклон.

«Цей циклон – дружній до нас, бо несе із собою дощі, які українці просять для своїх городів та квітів, повіває вітром, особливо на узбережжях, щоб змести нечисть подалі від нашого берега», – написала вона та додала, що 23 червня погода також принесе комфортну температуру повітря.

Нагадаємо, кліматологи вважають, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. Температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри.