  1. Головна
  2. Новини
  3. День контрастів між заходом і сходом: якою буде погода 23 червня
рус
    Новини

    День контрастів між заходом і сходом: якою буде погода 23 червня

    графіка
    Спека відступила, температура повітря буде комфортною - День контрастів між заходом і сходом: якою буде погода 23 червня
    Спека відступила, температура повітря буде комфортною
    фото: glavcom.ua

    Над Україною крутиться циклон

    У четвер, 23 червня, в Україні буде свіжа та переважно дощова погода, хмарна з проясненнями. Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

    Так, за прогнозами синоптиків, 23 червня в країні, крім західної частини, очікуються короткочасні дощі, подекуди грози. Вітер переважно північний, 7-12 м/с, місцями, крім західних та східних областей, пориви 15-20 м/с.

    Температура вночі 10-15°С, вдень 19-24°С, на Закарпатті до 27°С, в Карпатах вночі 5-10°С, вдень 9-14°С.

    23 червня у більшості західних, південних, східних, Вінницькій, Дніпропетровській та Полтавській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

    У Києві 23 червня також ітиме короткочасний дощ. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-14°С, вдень 20-22°С.

    ukraine_114

    Як повідомляє синоптикиня Наталія Діденко, над Україною крутиться циклон.

    «Цей циклон – дружній до нас, бо несе із собою дощі, які українці просять для своїх городів та квітів, повіває вітром, особливо на узбережжях, щоб змести нечисть подалі від нашого берега», – написала вона та додала, що 23 червня погода також принесе комфортну температуру повітря.

    Нагадаємо, кліматологи вважають, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. Температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри.

    Теги: росія окупанти війна Укргідрометцентр Україна повітря вітер окупація дощ #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    День контрастів між заходом і сходом: якою буде погода 23 червня