На день народження Стерненка його прихильники зібрались під одеським СІЗО (фото)

Увечері симпатики арештованого активіста планують прийти під Офіс президента

Прихильники засудженого до семирічного увʼязнення активіста Сергія Стерненка сьогодні вимагали його звільнення під стінами Одеського слідчого ізолятора, де зараз знаходиться засуджений. Як передає кореспондент УНІАН, на вулиці Люстдорфська дорога, 11, біля входу в СІЗО, зібралися десятки молодих людей.

Прихильники активіста пікетували СІЗО в Одесі. Фото: Telegram/ssternenko

Вони прийшли з державними прапорами України та плакатами: «Руки геть від Стерненка», «Сьогодні – його, завтра – всіх нас» тощо.

Дехто з присутніх людей пов'язали на плечі синьо-жовті полотнища.

Учасники акції заявили, що прийшли підтримати Стерненка і привітати його з днем народження – сьогодні активісту виповнюється 26 років.

Мітинг пройшов за принципом вільного мікрофона – кожен охочий мав можливість висловитися про те, що відбувається, і висловити підтримку засудженому.

Один із ораторів, який представився Богданом, розповів, що вчора прийшов до Приморського районного суду Одеси, щоб пройти на засідання у справі Стерненка, але його не пустили всередину, як він стверджує, через наявність у нього прапора України. Активіст додав, що у зв'язку з цим викликав поліцію і написав заяву.

Адвокат Стерненка Вадим Оксюта сказав, що взяв цей прапор і проніс на судові слухання.

Він також зазначив, що Стерненко отримує багато листів від своїх прихильників, і активіст дуже цінує цю підтримку.

Присутні скандували: «Ганьба!», «Стерненку – свободу!», «Слава Україні!» тощо, а також на закінчення мітингу запалили фаєри.

Потім вони вишикувалися вздовж дороги зі своїми плакатами, щоб їх бачили водії автомобілів, які проїжджають повз.

На Telegram-каналі на підтримку арештованого, розміщено заклик прийти на день народження Сергія Стерненка до Офісу Президента сьогодні о 19:00. Повідомляється, що акцію підтримали Андрій Хливнюк (соліст гурту «Бумбокс»), Олег Фагот Михайлюта (ТНМК), Олександр Положинський, Сергій Танчинець («Без Обмежень»), Альона Альона та багато інших відомих українців.

23 лютого Приморський райсуд Одеси призначив Стерненку покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна у справі про викрадення місцевого депутата, учасника антимайдану Сергія Щербича.

Як повідомлялося раніше, учора, 19 березня, суддя Приморського районного суду Одеси відмовилася звільняти з-під варти колишнього очільника одеського осередку «Правого сектору», активіста Сергія Стерненка.