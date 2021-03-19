Суд залишив Стерненка під вартою

Раніше адвокати Сергія Стерненка вже намагалися оскаржити запобіжний захід

Суддя Приморського районного суду Одеси відмовилася звільняти з-під варти колишнього очільника одеського осередку «Правого сектору», активіста Сергія Стерненка. Про це повідомили у Telegram-каналі Стерненка.

Захист Стерненка вимагав звільнити свого клієнта зі слідчого ізолятора, куди він потрапив після вироку в справі про розбійний напада на місцевого депутата Сергія Щербица. Тоді суд ув'язнив Стерненка та його соратника Руслана Демчука на 7 років та 3 місяці. До апеляції обидва фігуранти перебувають у СІЗО.

Як пояснив Суспільному адвокат Віталій Коломієць, захист наполягає, що Стерненка відправили до СІЗО незаконно. На думку юристів, для цього мала бути відповідна ухвала, натомість суддя Попревич посилався на вирок, який не набув законної сили.

«Є термін, 30 днів для апеляції. Натомість Попревич заявив, що вирок треба негайно виконати. Це традиція процесу, а не буква закону. Згідно з законом, подання апеляційної скарги зупиняє вирок. Саме тому Сергій Стерненко подав декларативну апеляційну скаргу. І одним реченням вказав, з чим і чому не погоджується. Факт подачі скарги зупиняє виконання вироку», – наголосив Коломієць.

За словами адвоката Андрія Писаренка, сторона захисту не оскаржує вирок, «це лише технічна ухвала». Він зазначив, що обвинувачений наполягає на своїй невинуватості й готовий доводити це у суді. Писаренко підкреслив, що його Стерненко не повинен без достатньої правової підстави перебувати у СІЗО.

Командир взводу конвоювання Сергій Леонов заявив, що Сергія Стерненка утримують під вартою на підставі вироку. Інших документів щодо його затримання немає. Натомість Віталій Коломієць наголосив, що оскільки вирок не набув законної сили через апеляційну скаргу, це є незаконним.

«Сподіваємося, що суд не змарнує шансу виправити ту помилку, яку допустив суддя Попревич. Немає підстав брати Стерненка під варту», – зауважив Коломієць.

Суддя Приморського районного суду Лариса Єршова ухвалила рішення залишити Сергія Стерненка під вартою.

Раніше адвокати Сергія Стерненка вже намагалися оскаржити запобіжний захід. Але 5 березня суд відмовився розглядати клопотання про звільнення Стерненка з-під варти.