  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    День Святого Миколая: традиції і прикмети 19 грудня

    • Розсилка
    День Святого Миколая: традиції і прикмети 19 грудня

    У день Святого Миколая Чудотворця прийнято роздавати милостиню

    День святого Миколая 2019 відзначають православні християни у четвер, 19 грудня. У це свято зазвичай надавали будь-яку допомогу нужденним, допомагали близьким, дарували презенти і роздавали милостиню. Особливо чекають дня святого Миколая діти – вранці 19 грудня вони знаходять під подушкою подарунки і солодощі.

    Історія свята

    Відомо, що жив він приблизно в III столітті на території грецької колонії Патара у Малій Азії. З дитинства перейнявся християнством і практично відразу вирішив, що буде служити Богу. Цілими днями Микола пропадав у храмі, молився, читав Святе Письмо. Дядько Миколи, єпископ Патарський, зазначив старанність свого племінника і розпорядився зробити його читцем, після чого возвів у сан священика. Батьки Миколи померли, і увесь свій спадок він вирішив роздати незаможним.

    01gqy8wtz

    Значно пізніше Микола стає єпископом на території міста Миру (нині це Грузія). Микола був явним противником язичництва і ревним християнином. Святителя в народі вважали головним помічником для засуджених за недосконалі діяння. Також Микола є покровителем купців, дітей та мореплавців.

    Традиції пов’язані із святкуванням дня Миколая

    З давніх часів День Святого Миколая святкувався весело. Заздалегідь готували подарунки, пекли печиво, запрошували музикантів, скликали гостей.

    І, звичайно ж, чекали головного нічного гостя — Миколи-чудотворця, запaлювали свічки, читали молитви.

    Цього дня здавна варили пuво.

    «Вітали сніжну зиму» – на санях тричі об’їжджали довкола села. А для дітлахів пеклося особливе печиво – миколайчики. Це було своєрідне «розполовинення посту», після Святого Миколая починали готуватися до Різдва, вчити колядки, робити вертепи.

    336525_1

    Цей день також був сприятливим для укладання домовленостей. Українці вірили, що коли Святий ходить селом, ніхто не стане обманювати.

    До речі, в українських традиціях День святого Миколая був особливо важливим для наречених. Оскільки сватання традиційно відбувалися перед Різдвом, дівчата заздалегідь наводили лад у своїх скринях: готували одяг, діставали рушники і прикраси та прибирали в хаті – одне слово, чекали сватів.

    Що потрібно зробити 19 грудня

    Потрібно обов’язково сходити до церкви на службу і помолитися за здоров’я своїх близьких, а особливо дітей.

    Щоб Миколай Чудотворець оберігав малюка від усяких бід і знегод, потрібно покласти дитині під подушку подарунок від нього. Крім того, їх можна дарувати не тільки дітям, а й усім близьким, яким ви бажаєте здоров’я і добробуту.

    У день Святого Миколая Чудотворця прийнято роздавати милостиню. У нас в Україні - відвідувати дитбудинки, дарувати подарунки й частування дітям-сиротам. Потрібно пекти медові пряники та коржики, які прийнято називати Миколайчика. І роздавати їх своїм дітям, а також тим, у яких немає батьків.

    gbqnsgfkw4oz56igsghir695x430_5dfa53b862d9f

    Вважається, що у цей день обов'язково варто помиритися із недругом. А ще - роздати всі борги. Якщо їх не віддати, то сім'я весь наступний рік буде без грошей. І не зможе розрахуватися із боргами.

    Будинок у цей день прийнято прибирати, прикрашати ялинку, створювати святкову атмосферу, прикрашати. До речі, існують і особливі заборони. Так, не можна відмовляти бідним людям, які просять вашої допомоги або милостині. У разі відмови вашій родині весь рік не щаститиме, нагрянуть злидні та фінансові невдачі.

    За життя Микола Чудотворець був дуже доброю та щирою людиною. Намагайтеся і ви у цей день не лихословити, не лаятися. Не можна стригтися, обрізати нігті, та й взагалі різати що-небудь ножицями, особливо вагітним.

    Не можна у цей день їсти м'ясо, сир, яйця та ін. продукти тваринного походження, оскільки триває піст. І вся ця їжа під забороною. А ось вживати рибу та морепродукти можна.

    Також цього дня прийнято було миритися, на цім примовляли: «На Микольщину клич друга, клич і ворога, обидва будуть друзями».

    Крім того, потрібно обов’язково спекти медові коржики та пряники – Миколайчики – і роздати дітям.

    Народні прикмети 

    • З’явився іній – в наступному році вдасться зібрати багатий урожай.
    • Яка погода на Миколу Зимового, таким буде день Миколи весняного (22 травня).
    • Морозний і сонячний день – прикмета того, що буде неврожай в наступному році.
    • Якщо сніг з дороги до Ніколина дня замітає, то шляхам і не стояти.
    • Ясна і холодна погода – буде багатий урожай влітку.
    • Скільки снігу на Миколу, стільки навесні і трави буде
    діти свята українці традиції
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ