Денісова повідомила невтішні новини про стан здоров’я політв’язня Бекірова



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Едема Бекірова турбують болі з лівого боку грудей, є проблеми зі шлунком, високий рівень цукру

Едему Бекірову необхідна термінова медична допомога

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова звернулася до російського омбудсмена Тетяни Москалькової з проханням невідкладно вжити заходів щодо госпіталізації та лікування політв’язня Едема Бекірова.

Про це Денісова написала у понеділок ввечері на своїй сторінці у Facebook.

«Едему Бекірову необхідна термінова медична допомога. Я вчергове звернулася до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з проханням невідкладно вжити заходів щодо госпіталізації та лікування громадянина України», - зазначила вона.

Денісова повідомила, «знову невтішні новини від утримуваного у СІЗО Сімферополя кримського татарина, інваліда першої групи Едема Бекірова, якого у тяжкому стані, 12 квітня, «суд» залишив під вартою».

«За словами дочки Едема Бекірова Елеонори, її батьку стає гірше – його турбують болі з лівого боку грудей, є проблеми зі шлунком, високий рівень цукру. При цьому він спить сидячи, його турбує задуха та постійно скаче кров’яний тиск», - наголосила Денісова.

Раніше повідомлялося, що заарештований у Криму кримськотатарський активіст Едем Бекіров пройшов амбулаторну психолого-психіатричну експертизу.

Донька Бекірова заявила, що її батьку в лікарні надають протипоказані йому ліки. Вона повідомила українському омбудсмену Людмилі Денісовій, що стан здоров’я політв’язня надкритичний.