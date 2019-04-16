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    Денісова повідомила невтішні новини про стан здоров’я політв’язня Бекірова

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    <p>Едема Бекірова турбують болі з лівого боку грудей, є проблеми зі шлунком, високий рівень цукру</p> - Денісова повідомила невтішні новини про стан здоров’я політв’язня Бекірова

    Едема Бекірова турбують болі з лівого боку грудей, є проблеми зі шлунком, високий рівень цукру

    Едему Бекірову необхідна термінова медична допомога

    Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова звернулася до російського омбудсмена Тетяни Москалькової з проханням невідкладно вжити заходів щодо госпіталізації та лікування політв’язня Едема Бекірова.

    Про це Денісова написала у понеділок ввечері на своїй сторінці у Facebook.

    «Едему Бекірову необхідна термінова медична допомога. Я вчергове звернулася до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з проханням невідкладно вжити заходів щодо госпіталізації та лікування громадянина України», - зазначила вона.

    Денісова повідомила, «знову невтішні новини від утримуваного у СІЗО Сімферополя кримського татарина, інваліда першої групи Едема Бекірова, якого у тяжкому стані, 12 квітня, «суд» залишив під вартою».

    «За словами дочки Едема Бекірова Елеонори, її батьку стає гірше – його турбують болі з лівого боку грудей, є проблеми зі шлунком, високий рівень цукру. При цьому він спить сидячи, його турбує задуха та постійно скаче кров’яний тиск», - наголосила Денісова.

     Раніше повідомлялося, що заарештований у Криму кримськотатарський активіст Едем Бекіров пройшов амбулаторну психолого-психіатричну експертизу.

    Донька Бекірова заявила, що її батьку в лікарні надають протипоказані йому ліки. Вона повідомила українському омбудсмену Людмилі Денісовій, що стан здоров’я політв’язня надкритичний.

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