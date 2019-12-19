Денісова закликала омбудсмена Таїланду допомогти ув’язненим українцям



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Людмила Денисова та головний омбудсмен Королівства Таїланд Віддхават Раджатанун

21 український громадянин перебуває у тайських в’язницях

Уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова провела зустріч із головним омбудсменом Королівства Таїланд Віддхаватом Раджатануном.

Про це Денісова повідомила на своїй сторінці у Facebook.

«В ході обговорення співпраці між офісами наголосила на важливості дотримання прав 21 українського громадянина, що перебувають у тайських в’язницях. Зокрема, акцентувала увагу на тому, що необхідно в невідкладному порядку вирішити питання надання кваліфікованого лікування деяким нашим громадянам», — написала вона.

Омбудсмен підкреслила, що найближчим часом звернеться до тайського колеги з проханням розв’язати це питання, а у випадку, якщо відповідна меддопомога не зазначена у переліку — «знайти інші доступні шляхи вирішення цієї проблеми».

«Подякувала (тайським представникам- ред) за сприяння захисту прав та надання необхідної медичної допомоги громадянам України, що перебувають у виправному закладі Кlong Prem, — В’ячеславу Хлєбці та Ярославу Яновському, які стали жертвами торгівлі людьми», — зазначила вона.

Денісова відмітила, що працівники тайського офісу омбудсмена оперативно відреагували і відвідали українців.

В ході візиту Уповноважений також подякувала в особі омбудсмена його Величності Королю Таїланду Рамі Х, за попереднє помилування та зменшення термінів ув’язнення громадянам України у 2019 році з нагоди його коронації.

«У свою чергу Віддхават Раджатанун погодився уточнити можливість прискорення розгляду клопотань про індивідуальні королівські помилування наших громадян», — зауважила вона.

Денісова наголосила, що досі не укладено Угоду про передачу засуджених осіб між двома державами. А тому сторони домовилися об'єднати зусилля, «аби вирішити цю проблему в найкоротші терміни».