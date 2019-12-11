В Україні ув'язнені зможуть скаржитися через інтернет



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Сервіс «Онлайн скарга для засуджених» спочатку запустять у Київському СІЗО

Міністерство юстиції України впроваджує онлайн скаргу для засуджених, аби створити умови для реалізації прав громадян. Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

«Електронні послуги ДКВС повинні створити умови для реалізації прав громадян, гарантованих законодавством України. Однією із таких послуг є сервіс «Онлайн скарга для засуджених», який буде впроваджуватись у рамках пілотного проекту в державній установі Київський слідчий ізолятор», — повідомив Міністр юстиції України Денис Малюська.

За його словами, міністерство хоче надати особами, взятим під варту, та засудженим можливість подавати конфіденційні онлайн скарги на неналежне поводження чи умови тримання за допомогою спеціальної інформаційно-комунікаційної системи до Національного превентивного механізму, прокуратури та інших органів.

«Ми нормативно врегульовуємо і дозволяємо цей механізм наказом Мін’юсту. На даний час однією з пілотних установ для реалізації цього механізму визначено державну установу Київський слідчий ізолятор. В установі встановлено відповідне обладнання щодо пілотного відпрацювання механізму подання конфіденційної онлайн скарги ув’язненими», — зазначив Малюська.

До слова, Мінюст заявив, що незабаром в Україні створять приватні СІЗО, які будуть схожі на готелі.