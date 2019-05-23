Денісова з'ясовує, де бойовики утримують вісьмох захоплених у полон бійців ЗСУ
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Відомості щодо полонених бійців внесено до ЄРДР за фактом вчинення кримінального правопорушення за ст.146 ч.2 КК України
Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова взяла на контроль питання про місцезнаходження восьми українських військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил, які 22 травня потрапили в полон бойовиків поблизу Новотроїцького.
Про це вона повідомила у Facebook.
«Уточнюємо інформацію щодо місцезнаходження восьми українських військовослужбовців. З метою з’ясування усіх обставин події та заходів, які здійснюються для звільнення військовослужбовців, ми звернулися до начальника Головного управління Військової служби правопорядку ЗСУ Ігоря Криштуна та до Об’єднаного центру з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб, заручників та встановлення місцезнаходження безвісти зниклих в районі проведення ООС», - зазначила Денісова.
За її словами, відповідні відомості внесено до ЄРДР за фактом вчинення кримінального правопорушення за ст.146 ч.2 КК України.
Нагадаємо, 22 травня бойовики захопили вісьмох українських військових. В штабі ОС повідомили, що військовослужбовці ЗСУ, рухаючись на вантажному автомобілі в районі населеного пункту Новотроїцьке, помилково відхилилися від визначеного маршруту і потрапили на тимчасово-окуповану територію. Там вони були затримані бойовиками збройних формувань Російської Федерації.
Військова прокуратура почала розслідувати захоплення бойовиками в полон 8 українських військовослужбовців.