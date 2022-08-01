Депутат Бундестагу пояснив, як запустити процес виплат репарацій Україні

Світові політики думають, як змусити Росію заплатити за вчинені злочини

Росія, як країна-агресор, має виплатити репарації Україні і використання з цією метою заморожених російських активів поклало б хороший старт процесу.

Про це у коментарі Guildhall заявив депутат Бундестагу від ХДС/ХСС Родеріх Кізеветтер.

«Оскільки саме Росія країна-агресор і намагається зруйнувати Україну, їй доведеться виплачувати репарації для відновлення України», – заявив бундесдепутат.

«Тому використання заморожених російських активів було б хорошим початком і хорошим застосуванням для мільярдів доларів. Абсолютно точно, Європейський Союз має знайти легальний механізм зробити це», – підсумував Родеріх Кізеветтер.

Раніше із заявами про необхідність використання заморожених російських активів для виплат Україні виступили політики у Сполучених Штатах Америки, ЄС, а також у Швейцарії.

Американський сенатор Шелдон Уайтхаус вніс до Конгресу США відповідний законопроект, яким пропонує конфіскувати російські активи в осіб, які перебувають під санкціями та використовувати їх для відновлення України, гуманітарної допомоги та допомоги у сфері безпеки.

У Сенаті Франції представник партії «Зелених» Мелані Фогель заявила, що Російська Федерація має заплатити за відновлення України та виплатити репарації, а використання заморожених російських активів є найсправедливішим та законним рішенням.

У парламенті Швейцарії, член комітету із закордонних справ Ніколас Вальдер, коментуючи юридичний бік питання передачі Україні заарештованих активів РФ заявив, що заарештовані російські кошти в банках Швейцарії, а також в інших країнах Заходу були заарештовані у злочинців, які перебувають під санкціями і мають бути використано Україною.

Також у Європейському парламенті депутат від Німеччини Міхаель Галлер заявив, що заарештовані в Євросоюзі російські державні активи мають бути передані Україні для виплати компенсацій та фінансування реконструкції. За його словами, активи російських олігархів незаконного походження також можуть бути передані Україні, оскільки по суті також є державними активами РФ.

В свою чергу інший депутат Європарламенту, представник Литви, Пятрас Ауштрявічюс запропонував, що заморожені в Євросоюзі російські активи, які можуть бути використані Україною, мають бути безпосередньо передані Україні, інші мають бути продані на аукціонах, а кошти передані до українського бюджету.