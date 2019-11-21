Портнов оприлюднив вирок щодо «слуги народу» Іванісова 1996 року



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Нардеп Іванісов, засуджений за зґвалтування, був помилуваний указом Кучми Фото: facebook.com/ivanisov153.sluganarodu

Андрій Портнов опублікував сам вирок Роману Іванісову 1996 року

Ексзаступник голови Адміністрації президента часів Януковича Андрій Портнов опублікував нібито витяг із помилування Романа Іванісова. Відповідний допис він зробив у своєму Telegram-каналі.

«Друзі, передайте, будь ласка, хтось непрофесійному генеральному прокурору, що вчорашня заява ГПУ про відсутність у них інформації про судимість депутата правлячої партії Іванісова за згвалтування – брехня. Він був засуджений за 117 і 118 КК України. А потім помилуваний президентом Кучмою», – написав Портнов.

Згодом Андрій Портнов опублікував сам вирок Роману Іванісову 1996 року.

«Друзі, не хотілося завдавати шкоди правлячій політичній силі, але не треба було розповідати легенди про нові обличчя. Публікую вирок суду про визнання винним депутата Романа Іванісова, який вже четвертий день приховує Генеральний прокурор», - написав Портнов.

Фігурант був визнаний винним в скоєнні злочинів, передбачених:

- ст.ст.17, 117 ч.3 КК України (1960 року), - замах на зґвалтування, вчинене групою осіб;

- ст. 118 ч.2 КК України (1960 року), - задоволення статевої пристрасті неприродним способом із застосуванням фізичного насильства, вчинене групою осіб).

Засуджений до 3 років 6 місяців позбавлення волі (обласний суд знизив покарання до 2 років 6 місяців).

«Вважаю, що він (Роман Іванісов) повинен бути негайно позбавлений мандата», - резюмує Портнов.

Як повідомлялось, народний депутат від «Слуги народу» Роман Іванісов вирішив призупинити своє членство у фракції на час перевірки оприлюдненою в ЗМІ інформації.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Іванісов був затриманий у 1995 році й відбував за рішенням суду покарання у вигляді позбавлення волі за зґвалтування неповнолітньої у виправних колоніях загального режиму.

Якщо коротко, то неповнолітній на той час «слуга» неприроднім шляхом задовольнив потреби з дівчиною. Хотів зґвалтувати, але та не далася. Однак дівчину споганило ще четверо виродків.

У відповідь на це Іванісов на своїй сторінці у соцмережі Facebook оприлюднив скан-копію довідки про відсутність судимості.

Сам Іванісов назвав інформацію про судимість спланованою інформаційною атакою проти нього через його антикорупційну діяльність і пообіцяв зовсім скоро назвати прізвіще замовника.

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка підтвердив, що Іванісов був засуджений, однак судимість було погашено, і згідно з чинним законодавством депутат вважається несудимим.

Проте Генеральна прокуратура України оприлюднила спростування, згідно з яким надана генеральним прокурором Русланом Рябошапкою інформація про погашену судимість народного депутата фракції «Слуга народу» Романа Іванісова є непідтвердженою.

«Інформація про підтвердження погашеної судимості одного з народних депутатів України, озвучена сьогодні під час брифінгу в Генеральній прокуратурі, не є підтвердженою», - зазначено в повідомленні прес-служби Генпрокуратури.

За цим фактом здійснюється перевірка, її результати буде офіційно повідомлено пізніше.