Депутат звинуватив зятя Тимошенко у поїздках в Росію



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Артур Чечоткін з дочкою Тимошенко

За інформацією Мельничука, цього року Артур Чечоткін сім разів літав до Москви

Депутат від «Блоку Петра Порошенка» Іван Мельничук поцікавився, чому зять лідера «Батьківщини» Юлії Тимошенко Артур Чечоткін досить часто їздить до Росії.

Про це нардеп сказав у вівторок, 4 вересня, виступаючи у Верховній Раді.

«Ми сьогодні знову розглядаємо дуже важливі законопроекти, і хочу звернути вашу увагу на те, що в нас знову в залі немає Юлії Володимирівни Тимошенко. Її не було, коли розглядали питання про посилення обороноздатності нашої країни, її не було, коли визнавали РФ агресором, її немає і зараз. Її не буде під час розгляду будь-яких ключових питань», - заявив нардеп.

Далі він звернувся до членів фракції «Батьківщина».

«В мене запитання, яке ви можете передати Юлії Володимирівні. Перше: чому тільки цього року сім разів улюблений зять Юлії Володимирівни пан Чечоткін літав до Москви? І друге питання: про що він там спілкувався з емісарами Путіна», - сказав Мельничук.

Нардеп додав, що чекає відповіді від Тимошенко в прямому ефірі або в залі засідань.

Нагадаємо, Верховна Рада 4 вересня вперше зібралася після літніх канікул.