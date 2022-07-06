Надання зброї України. Фракція Бундестагу зробила заяву

Депутат Бундестагу Юрген Харт озвучив позицію парламентської групи ХДС/ХСС з питання допомоги Україні

Парламентська група ХДС/ХСС у Бундестазі підтримує постачання Україні всього необхідного озброєння для захисту від російської агресії.

Про це у коментарі Guildhall заявив депутат німецького Бундестагу, речник парламентської групи ХДС/ХСС з питань міжнародної політики Юрген Харт.

«Парламентська група ХДС/ХСС підтримує постачання Україні всього необхідного озброєння для завдання удару у відповідь незаконній російській агресії на українській території та захисту її населення», – заявив депутат.

«Це включає і системи протиракетної оборони», – підкреслив спікер ХДС/ХСС.

Раніше в іншій парламентській групі в Бундестазі групі «Зелених» депутат Робін Вагнер заявив, що Німеччина має поставити Україні необхідне важке озброєння, включно із системами ПРО, для звільнення окупованих територій, а також акваторії Чорного моря.

У свою чергу, керівник Центру оборонних реформ, координатор міжвідомчої платформи з протидії гібридним загрозам, яка здійснює свою діяльність у рамках співробітництва Україна-НАТО, Олександр Данилюк розповів Guildhall, що протягом червня Росія суттєво наростила кількість ракетних ударів, а особливу небезпеку становлять російські крилаті ракети типу Х-22, оскільки оперують на малих висотах та невидимі для української системи ППО. За його словами, країни Заходу повинні передати Україні літаки типу F-15e, F-16 чи інші західні перехоплювачі для ефективної протидії ударам крилатими ракетами ЗС РФ.