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    Новини

    Надання зброї України. Фракція Бундестагу зробила заяву

    Юрген Харт, депутат німецького Бундестагу - Надання зброї України. Фракція Бундестагу зробила заяву
    Юрген Харт, депутат німецького Бундестагу
    фото: pnp.de

    Депутат Бундестагу Юрген Харт озвучив позицію парламентської групи ХДС/ХСС з питання допомоги Україні

    Парламентська група ХДС/ХСС у Бундестазі підтримує постачання Україні всього необхідного озброєння для захисту від російської агресії.

    Про це у коментарі Guildhall заявив депутат німецького Бундестагу, речник парламентської групи ХДС/ХСС з питань міжнародної політики Юрген Харт.

    «Парламентська група ХДС/ХСС підтримує постачання Україні всього необхідного озброєння для завдання удару у відповідь незаконній російській агресії на українській території та захисту її населення», – заявив депутат.

    «Це включає і системи протиракетної оборони», – підкреслив спікер ХДС/ХСС.

    Раніше в іншій парламентській групі в Бундестазі групі «Зелених» депутат Робін Вагнер заявив, що Німеччина має поставити Україні необхідне важке озброєння, включно із системами ПРО, для звільнення окупованих територій, а також акваторії Чорного моря.

    У свою чергу, керівник Центру оборонних реформ, координатор міжвідомчої платформи з протидії гібридним загрозам, яка здійснює свою діяльність у рамках співробітництва Україна-НАТО, Олександр Данилюк розповів Guildhall, що протягом червня Росія суттєво наростила кількість ракетних ударів, а особливу небезпеку становлять російські крилаті ракети типу Х-22, оскільки оперують на малих висотах та невидимі для української системи ППО. За його словами, країни Заходу повинні передати Україні літаки типу F-15e, F-16 чи інші західні перехоплювачі для ефективної протидії ударам крилатими ракетами ЗС РФ.

    Теги: росія окупанти Німеччина депутат війна Україна уряд озброєння окупація #stoprussia
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    Надання зброї України. Фракція Бундестагу зробила заяву