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    Політика

    Ексочільниця МЗС Австрії, яка втекла з країни, отримала підтримку Кремля

    Танці з Путіним вилазять боком колишній очільниці МЗС Австрії&nbsp; - Ексочільниця МЗС Австрії, яка втекла з країни, отримала підтримку Кремля
    Танці з Путіним вилазять боком колишній очільниці МЗС Австрії 
    фото з відкритих джерел

    Пєсков: «Маємо тривожний дзвіночок для суспільства»

    Ексглава МЗС Австрії Карін Кнайсль почала отримувати погрози через її танець з президентом Росії у 2018 році. Кнайсль довелося покинути країну. Водночас представник Кремля Дмитро Пєсков заявив про негативне ставлення до такої ситуації.

    «Ми ставимося до цього негативно. Як до цього можна ставитися? Звичайно, це погані симптоми. Свідчить, що суспільство нездорове», – сказав представник Кремля у відповідь на запитання журналістів.

    За словами Пєскова, Кнайсль дійсно зазнавала утисків, для неї створили «нестерпні умови». Але по допомогу до влади Росії ексглава МЗС Австрії не зверталася.

    «Такий тривожний дзвіночок для суспільства, яке на таке здатне», – підсумував Пєсков.

    Водночас Кремль у межах своєї країни активно переслідує «небажаних» політиків, опозиціонерів, журналістів чи активістів і не вбачає у цьому «тривожних дзвіночків».

    Кнайсль відома тим, що у 2018 році танцювала на власному весіллі з президентом Росії Володимиром Путіним

    Відомо, що у 2020 році пані Кнайсль увійшла до ради директорів «Роснефти». 23 травня цього року стало відомо, що вона залишила компанію: пані Кнайсль відмовилася від продовження своїх повноважень у раді на другий термін.

    Напередодні стало відомо, що «Газпром» видворять із найбільшого газового сховища Австрії.

    Раніше російський «Газпром» повідомив, що з 21 по 28 червня не транспортуватиме газ через «Турецький потік». Росія заявляє, що транспортування газу обома нитками газопроводу «Турецький потік» призупиняється на період до 28 червня нібито для проведення планових профілактичних робіт.

    Також Пєсков заявив, що у Росії немає олігархів, Захід пограбував «чесних бізнесменів».

    Теги: Австрія МЗС росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Ексочільниця МЗС Австрії, яка втекла з країни, отримала підтримку Кремля