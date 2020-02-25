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    Депутатка Федина прийшла на допит у ДБР

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    12 лютого народний депутат від &laquo;Європейської солідарності&raquo; Софія Федина отримала повідомлення про підозру в Державному бюро розслідувань - Депутатка Федина прийшла на допит у ДБР
    12 лютого народний депутат від «Європейської солідарності» Софія Федина отримала повідомлення про підозру в Державному бюро розслідувань
    Фото: Укрінформ

    За словами Софії Федини, Володимир Зеленський так і не наважився зустрітися ні з нею, ні з Марусею Звіробій

    Народний депутат Софія Федина прийшла на допит у Державне бюро розслідувань. Про це повідомляє «Укрінформ».

    «Підозру мені було вручено раніше, сьогодні у мене - допит», - сказала Федина.

    За її словами, президент Володимир Зеленський «так і не наважився зустрітися зі мною і з Марусею Звіробій». «Я ще раз звертаюся до Президента Зеленського: якщо його настільки зачепили мої і Марусині слова від 26 жовтня 2019 року, - я запрошую на відкриту зустріч, з усією пресою, щоб ми перед камерами проговорили те, що відбулося», - зазначила Федина.

    Як повідомлялось, 12 лютого народний депутат від «Європейської солідарності» Софія Федина отримала повідомлення про підозру в Державному бюро розслідувань. На підтримку Федини під ДБР зібралися її однопартійці та інші активісти.

    Як відомо, 26 жовтня 2019 року волонтерка Маруся Звіробій і народний депутат Софія Федина, перебуваючи у львівській кав’ярні «На бамбетлі», вели онлайн-трансляцію, в якій негативно висловилися на адресу президента Володимира Зеленського. Використовуючи образливі слова у бік глави держави, жінки реагували на події щодо розведення українських військ на окремих ділянках тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей.

    На початку лютого 2020 року нардепу від «Європейської солідарності» Софії Федині повідомлено про підозру у статті про загрозу вбивства президента України Володимира Зеленського, їй загрожує до п'яти років в'язниці.

    В інтерв’ю «Главкому» пані Федина наголосила, що її та Звіробій переслідують за правду, за критику, за слово, яке гарантоване статтею 34 Конституції України.

    «Є межа між погрозами і закликами. В даному випадку мають місце заклики. Це інакші статті. Так само як і розстріл Зеленським парламенту у серіалі «Слуга народу». Це підпадає під три статті Кримінального кодексу», - вважає політик.

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    депутат допит активісти Володимир Зеленський Державне бюро розслідувань президент Софія Федина Маруся Звіробій
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