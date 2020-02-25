Депутатка Федина прийшла на допит у ДБР



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12 лютого народний депутат від «Європейської солідарності» Софія Федина отримала повідомлення про підозру в Державному бюро розслідувань Фото: Укрінформ

За словами Софії Федини, Володимир Зеленський так і не наважився зустрітися ні з нею, ні з Марусею Звіробій

Народний депутат Софія Федина прийшла на допит у Державне бюро розслідувань. Про це повідомляє «Укрінформ».

«Підозру мені було вручено раніше, сьогодні у мене - допит», - сказала Федина.

За її словами, президент Володимир Зеленський «так і не наважився зустрітися зі мною і з Марусею Звіробій». «Я ще раз звертаюся до Президента Зеленського: якщо його настільки зачепили мої і Марусині слова від 26 жовтня 2019 року, - я запрошую на відкриту зустріч, з усією пресою, щоб ми перед камерами проговорили те, що відбулося», - зазначила Федина.

Як повідомлялось, 12 лютого народний депутат від «Європейської солідарності» Софія Федина отримала повідомлення про підозру в Державному бюро розслідувань. На підтримку Федини під ДБР зібралися її однопартійці та інші активісти.

Як відомо, 26 жовтня 2019 року волонтерка Маруся Звіробій і народний депутат Софія Федина, перебуваючи у львівській кав’ярні «На бамбетлі», вели онлайн-трансляцію, в якій негативно висловилися на адресу президента Володимира Зеленського. Використовуючи образливі слова у бік глави держави, жінки реагували на події щодо розведення українських військ на окремих ділянках тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей.

На початку лютого 2020 року нардепу від «Європейської солідарності» Софії Федині повідомлено про підозру у статті про загрозу вбивства президента України Володимира Зеленського, їй загрожує до п'яти років в'язниці.

В інтерв’ю «Главкому» пані Федина наголосила, що її та Звіробій переслідують за правду, за критику, за слово, яке гарантоване статтею 34 Конституції України.

«Є межа між погрозами і закликами. В даному випадку мають місце заклики. Це інакші статті. Так само як і розстріл Зеленським парламенту у серіалі «Слуга народу». Це підпадає під три статті Кримінального кодексу», - вважає політик.