Вбивство Зелімхана Хангошвілі: на Росію очікує нова справа Скрипаля?

Зелімхан Хангошвілі

Зелімхан Хангошвілі був застрелений 23 серпня в одному з берлінських парків в районі Моабіт

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Вероятно Кремль ждет новый мегаскандал, подобный делу Скрипалей, на этот раз в Германии. В Берлине средь бела дня убит Зелимхан Хангошвили – известный участник российско-чеченской войны и активный борец за независимость Чечни, уроженец Панкисского ущелья в Грузии. Убийца из России попался.

Из статьи в Шпигель: «В федеральном правительстве за этим делом усиленно следят с выходных, так как это может быть заказанное разведкой убийство. «Если окажется, что за этим фактом стоит Россия, у нас будет второе дело Скрипаля со всеми последствиями», - сказал источник из сферы безопасности. Даже в Министерстве иностранных дел высокопоставленным чиновникам кажется, что дело может иметь огромную политическую взрывную силу. Поэтому необходимо скорейшее расследование».

«Убийство гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в центре Берлина, скорее всего, совершено по заказу иностранных спецслужб. Об этом сообщает журнал Der Spiegel.

Следствие считает, что Хангошвили могли убить из-за его профессиональной деятельности. В частности, в пользу этой версии говорит тот факт, что ранее Хангошвили работал в антитеррористическом отделе МВД Грузии и в 2012 году участвовал в военной операции против дагестанских исламистов в ущелье Лопота. После пережитого покушения Хангошвили уехал в (поправка - моя) Украину, где сотрудничал с местными спецслужбами и «продолжал бороться против влияния Москвы», отмечает Der Spiegel. После второго покушения он переехал в Германию.

Также, по данным Der Spiegel, подозреваемый в убийстве Хангошвили 49-летний гражданин России прибыл в Германию незадолго до преступления и принял меры для того, чтобы быстро покинуть страну.

Зелимхан Хангошвили был застрелен 23 августа в одном из берлинских парков в районе Моабит. Преступник приблизился к нему на велосипеде, выстрелил в голову из пистолета с глушителем и попытался скрыться. Вскоре по подозрению в совершении убийства полиция задержала 49-летнего россиянина». (Лента ру).

Характерно, что в последнее время в Берлине был наплыв стремных личностей из России, которые пытались втереться в доверие к российским оппозиционерам-эмигрантам и чеченской диаспоре. Были и определенные предупреждения насчет возможных эксцессов. Больше сказать не могу.

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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