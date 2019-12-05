Вбивство Зелімхана Хангошвілі: як далі будуть розвиватися російсько-німецькі відносини

Зелімхана Хангошвілі був вбитий в центрі Берліну

Чому в Росії вирішили вбити чеченця, який не ніс жодної загрози для Кремля?

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Немцы долго запрягали, но быстро поехали. По делу об убийстве в центре Берлина чеченского эмигранта Зелимхана Хангошвили высланы два российских дипломата-шпиона. Перед этим расследование было передано Генеральной прокуратуре Германии, которая официально заявила, что это преступление совершенно по заказу руководства России или кадыровской Чечни.

Дальше ситуация в российско-германских отношениях скорее всего будет только обостряться. Немцы продолжат требовать от Кремля сотрудничества в расследовании преступления. Российская сторона, по своему обыкновению, ни только не извинится и не покается, но постарается дать как можно более жесткий ответ на немецкие меры. Конфликт будет развиваться по спирали, с каждым новым витком приобретая дополнительную остроту.

Российские власти напоминают одного из героев Довлатова, пьяницу и хулигана, который вроде бы преодолел свои «порочные склонности» и стал делать журналистскую карьеру. Все у него было хорошо, пока в какой-то момент на редакционной вечеринке он ударом ноги не опрокинул поднос прямо на праздничное платье жены главного редактора. Ну, не выдержал человек, истинная природа взяла своё. Российские власти отчебучили примерно такой же фортель. Они вроде бы уже стали налаживать отношения с Германией. Пошли разговоры даже о возможной отмене санкций. И вдруг беспредельная по наглости, кровавая выходка, которая отправила в мусорное ведро все дипломатические усилия последних лет. Мало им было жестокого конфуза с отравлением Скрипалей, стоявшего России ссоры с Великобританией и мирового позора. Полезли убивать в столице другой ключевой европейской страны. И вновь облажались. А главное, зачем все это? Зачем им нужно было убивать этого чеченца, никакой угрозы для Кремля давно не представлявшего? Самое первое, что приходит в голову – известные слова Лаврова — просто дебилы, «дебилы, б…». По поводу дебилов, конечно, все правильно. Но это не вся правда. В России у власти чекист, с опытом криминального бизнеса 90-х, привыкший любые проблемы решать с помощью насилия. Он взлелеял и пестует целые корпорации убийц: ФСБ, ГРУ, пригожинских, кадыровских и т.д. и т.п. Их работа – убивать. Нет работы – нет карьеры и денег. Поэтому они и придумывают опасных «врагов», которых совершенно необходимо устранить. А главный кремлевский заказчик с удовольствием в эти бредни верит и посылает своих громил убивать во все части света.

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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