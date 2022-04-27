Активісти закликають діяти: у центрі Вінниці – символ тоталітарного режиму (фото)

У Вінниці досі стоїть монумент, який пропагує радянську ідеологію

У місті досі непорушно стоїть монумент «героям громадянської війни», які катували і вбивали українців

У Вінниці в центральній частині міста досі стоїть Меморіал Слави, який прославляє радянських окупантів України. Активісти вимагають знести скульптурну композицію, яка не становить особливої художньої цінності та служить ворожій ідеологічній пропаганді.

Скульптурна композиція із трьох чоловічих фігур з'явилася у Вінниці в сквері ім. Козицького в 1958 році. Вона зображає бійців радянської армії часів Жовтневого перевороту 1917 року, так званої громадянської війни та Другої світової (в інтерпретації авторів монумента – Великої Вітчизняної).

Питання демонтажу цього пам'ятнику періодично звучало від вінницьких активістів, проте Вінницька міська рада завжди знаходила аргументи і причини залишити монумент непорушно.

Навіть з початком військової агресії Росії на Донбасі до меморіального комплексу продовжували нести квіти та покладати вінки.

Крайове товариство «Вінницький козацький полк ім.Івана Богуна» підготувало звернення на міського голову Сергія Моргунова та депутатів міської ради з вимогою ухвалити рішення про демонтаж меморіалу Слави.

Лист підтримали й підписали представники інших громадських організацій Вінниці.

Нагадаємо, в Києві робітники демонтували скульптури, яка була встановлена під «Аркою дружби народів».

Восьмиметрових бронзових робітників, які символізували «дружбу народів», 26 квітня назавжди прибрали з української столиці.