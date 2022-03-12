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    Події в Україні

    У Ніжині вулицю Московську перейменували на честь загиблого захисника України

    Перейменування вулиці стало актом деколонізації - У Ніжині вулицю Московську перейменували на честь загиблого захисника України
    Перейменування вулиці стало актом деколонізації
    фото: facebook/Nevidomy

    Вулицю перейменували на честь загиблого у обороні міста Станіслава Прощенка

    Вулицю Московську в Ніжині перейменують на вулицю Станіслава Прощенка. Таке рішення одноголосно ухвалили депутати на засіданні 21-ї позачергової сесії.

    Нагадаємо, Станіслав Прощенко учасник Майдану, Антитерористичної операції на сході України, пройшов Красний Лиман і Дебальцеве.

    Він загинув під час стрілянини з окупантами в селі Дорогинка. Йому було 46 років.

    Станіслав Прощенко

    Станіслав Прощенко

    Зазначимо, за даними міської лікарні Ніжина за 16 днів війни загинули шестеро ніжинців. На лікуванні перебуває 68 поранених, які були доставлені з різних населених пунктів області.

    Російські війська влаштували 10 березня обстріл з «Ураганів» у Ніжині Чернігівської області.

    Також внаслідок обстрілу чотири будинки залишились без світла. У школі, дитсадку та амбулаторії сімейної медицини вибухом пошкодило вікна. Проте відповідні служби ліквідовують наслідки.

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    Теги: окупанти Міноборони війна Чернігівщина
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    У Ніжині вулицю Московську перейменували на честь загиблого захисника України