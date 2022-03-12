У Ніжині вулицю Московську перейменували на честь загиблого захисника України
Вулицю перейменували на честь загиблого у обороні міста Станіслава Прощенка
Вулицю Московську в Ніжині перейменують на вулицю Станіслава Прощенка. Таке рішення одноголосно ухвалили депутати на засіданні 21-ї позачергової сесії.
Нагадаємо, Станіслав Прощенко учасник Майдану, Антитерористичної операції на сході України, пройшов Красний Лиман і Дебальцеве.
Він загинув під час стрілянини з окупантами в селі Дорогинка. Йому було 46 років.
Зазначимо, за даними міської лікарні Ніжина за 16 днів війни загинули шестеро ніжинців. На лікуванні перебуває 68 поранених, які були доставлені з різних населених пунктів області.
Російські війська влаштували 10 березня обстріл з «Ураганів» у Ніжині Чернігівської області.
Також внаслідок обстрілу чотири будинки залишились без світла. У школі, дитсадку та амбулаторії сімейної медицини вибухом пошкодило вікна. Проте відповідні служби ліквідовують наслідки.