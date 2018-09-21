Державне бюро розслідувань оголосило конкурс на 74 посади



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Детективи ДБР

74 вакансії – це посади державних службовців, що залишилися вільними після проведення першої хвилі конкурсного добору

Державне бюро розслідувань оголосило новий конкурс на 74 посади у семи територіальних управліннях – Києві, Краматорську, Львові, Полтаві, Миколаєві, Мелітополі та Хмельницькому.

Про це інформує прес-служба відомства.

Зазначається, що 74 вакансії – це посади державних службовців, що залишилися вільними після проведення першої хвилі конкурсного добору.

«В територіальних управліннях формуються команди – за результатами першого конкурсу комісія визначила переможців на 134 посади, які запустять роботу теруправлінь. Низка посад залишилися вакантними, адже ми не ставили за мету обрати переможців на всі посади – конкурсна комісія обирала тих, які є найкращими. Тому ми одразу оголошуємо новий конкурс для найшвидшого укомплектування ДБР у регіонах», – цитує прес-служба директора відомства Романа Трубу.

На переконання глави ДБР, новий конкурс не вплине на початок роботи відомства. Труба повідомив, що Бюро порушить перші кримінальні справи після призначення на посади слідчих територіальних управлінь.

Раніше Труба заявляв, що Держбюро розслідувань планує у листопаді відкрити перші провадження.

Як повідомлялося, скоріше за все видавництво «Преса України», що знаходиться поблизу станції метро «Шулявська», припиняє своє існування. Фасадний корпус збережеться і у ньому розміститься Державне бюро розслідувань.