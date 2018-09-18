Видавництво «Преса України» закривається. Будівлю віддали ДБР?



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В адміністративній будівлі видавництва «Преса України» можуть розмістити Державне бюро розслідувань

Виробничі будівлі видавництва мають намір знести

Видавництво «Преса України», що знаходиться поблизу станції метро «Шулявська», припиняє своє існування. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook журналіст Сергій Тихий.

За його даними, фасадний корпус збережеться і у ньому розміститься Державне бюро розслідувань.

«…А решту будівель – на площі 6 га з гаком – буде знесено: лінотипію, цинкографію, верстальний цех з талерами, пневмопошту, друкарню… Капніть сльозою, мастодонти журналістики і поліграфії, для кого ці слова щось ще значать… А що? Газети – капут, то навіщо весь цей музей втраченого?» - написав Тихий.

Нагадаємо, у травні директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив, що найближчим часом приміщення для відомства буде готово.

У червні повідомлялося, що Кабінет міністрів України передав до сфери управління Державного бюро розслідувань будівлю в центрі Києва. «Передати будівлю (корпус Б) по вул. Симона Петлюри, 15 у м. Києві із сфери управління Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства до сфери управління Державного бюро розслідувань», - йдеться у відповідному розпорядженні уряду.

Проте пізніше Труба заявив, що проблеми з приміщенням для його відомства поки не вирішили.