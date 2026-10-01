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Парадокс ринку праці: в Україні мільйони безробітних, але бізнесу бракує рук

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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Парадокс ринку праці: в Україні мільйони безробітних, але бізнесу бракує рук
Кадровий дефіцит змушує державу шукати способи повернути до роботи тих, хто нині залишається поза ринком праці
фото:depositphotos.com

Майже 7 млн українців перебувають поза ринком праці, водночас три з чотирьох компаній заявляють про нестачу працівників

В Україні одночасно спостерігаються дефіцит кадрів і значна кількість людей, які не залучені до ринку праці. До 2030 року держава планує залучити до роботи щонайменше 2 млн людей. Про це розповідає «Главком» із посиланням на Міністерство економіки та довкілля України.

Хто залишається поза ринком праці

За даними Мінекономіки, майже 7 млн українців нині перебувають поза ринком праці. Водночас три з чотирьох українських компаній повідомляють про нестачу працівників.

У відомстві зазначають, що бар'єри під час працевлаштування, зокрема, мають молоді батьки, люди старшого віку, молодь, люди з інвалідністю, внутрішньо переміщені особи та ветерани.

Саме поєднання цих двох проблем – великої кількості людей поза ринком праці та кадрового дефіциту в бізнесі – Мінекономіки називає одним із ключових викликів.

На які програми зроблять ставку

У 2027 році Мінекономіки планує зосередитися на чотирьох програмах.

Програма «Досвід має значення» передбачає розширення можливостей працевлаштування для людей віком від 50 років. За даними міністерства, завдяки проєкту роботу вже знайшли 2,5 тис. українців.

Проєкт «Поєднувати та зростати» розрахований передусім на молодих батьків, зокрема жінок, які хочуть повернутися до роботи після народження дитини. Учасникам обіцяють супровід від консультацій та визначення потреб до працевлаштування або відкриття власної справи.

Також продовжать програму «Це моя справа» для молодих підприємців. Її учасниками вже стали понад 1 тис. людей. Програма передбачає навчання, допомогу в розвитку бізнес-ідеї та менторський супровід.

Четвертий напрям - «Молодіжна гарантія», яка передбачає кар'єрний супровід молоді віком від 15 до 35 років, яка ще не визначилася з майбутньою професією.

Держава хоче залучити ще 2 млн людей

Окремо планується продовжити програми компенсацій роботодавцям за працевлаштування ВПО та облаштування робочих місць для людей з інвалідністю, а також грантову підтримку малого бізнесу.

У Мінекономіки наголошують, що кінцева мета – до 2030 року залучити до ринку праці щонайменше 2 млн людей. Цей орієнтир також закладений у затвердженій урядом Стратегії зайнятості населення до 2030 року.

На початку 2026 року уряд визначив серед основних завдань політики зайнятості подолання дефіциту кадрів, узгодження освіти з потребами роботодавців та усунення бар'єрів для працевлаштування.

Нагадаємо, раніше «Главком» розповідав про можливості для українців у країнах ЄС, які хочуть започаткувати або розвивати власний бізнес. Зокрема, у Польщі можна отримати фінансування на відкриття справи, у Німеччині діє кредитна програма для підприємців, а на спільні українсько-литовські проєкти можна залучити до €300 тис.

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Теги: робота безробіття українці Мінекономіки

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