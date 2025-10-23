23 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 23 жовтня 2025 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

23 жовтня у світі відзначають День обізнаності про синдром раптової смерті при епілепсії та Міжнародний день снігового барса. В Україні святкують День працівників реклами. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого апостола Якова.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 23 жовтня 2025 року.

Зміст

Свята в Україні

День працівників реклами

Щорічно 23 жовтня в Україні відзначається неофіційне професійне свято всіх, хто має стосунок до створення та розміщення реклами. Це свято, яке існує з 1994 року, підкреслює важливість креативності, комунікацій та професіоналізму у сфері реклами.

Міжнародні та національні свята

День обізнаності про синдром раптової смерті при епілепсії (SUDEP)

Ця міжнародна дата присвячена поширенню інформації про несподівану смерть людей, хворих на епілепсію, та підвищенню обізнаності про необхідність кращого контролю над нападами та досліджень у цій галузі.

День поширення інформації про синдром Кабукі

Свято має на меті підвищити обізнаність суспільства про рідкісне генетичне захворювання – синдром Кабукі, а також підтримати сім'ї та людей, які живуть із цим діагнозом.

Синдром Кабукі – це рідкісне генетичне захворювання, що характеризується низкою фізичних симптомів та ознак розвитку. Хоча точна поширеність невідома, підвищення обізнаності про цей стан має вирішальне значення для того, щоб люди, які страждають на нього, отримували необхідну підтримку та медичну допомогу.

Міжнародний день снігового барса

Цей день відзначається для привернення уваги до загрози зникнення снігових барсів через полювання, знищення природного середовища та браконьєрство.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого апостола Якова

23 жовтня православна церква вшановує пам'ять святого апостола Якова, брата Господнього за плоттю (за юліанським календарем).

Яків є одним із Дванадцяти апостолів і вважається першим єпископом Єрусалима, де його мудрість та лідерство допомогли зміцнити віру ранніх християн. Він проповідував Євангеліє, був свідком Преображення Господнього та прийняв мученицьку смерть. Здавна святого Якова вважали покровителем тих, хто виконує важку фізичну працю.

Народні вірування та прикмети

У народі день 23 жовтня носив назву Яків Дровопал. Саме в цей час починали активно заготовляти та сушити дрова на зиму, а чоловіки оглядали вози та сани, готуючись до зимового періоду. Вважалося, що вся важка фізична праця сьогодні пройде вдало.

Прикмети цього дня:

Східний або північний вітер – до похолодання.

Повністю пожовкла верба – до ранньої зими.

Сніг випав і не розтає – зима буде теплою.

Почався град – слід чекати на ранні морози.

Заборонялося починати нових справ, оскільки день має важку енергетику, стоячи «на межі осені й зими».

Історичні події

У 2001 році Компанія Apple представляє перший iPod.

У 1956 році у столиці Угорщини, Будапешті, почалася двохсоттисячна народна демонстрація солідарності з повсталими робітниками Польщі, яка пройшла від пам'ятника польському полководцю Бему до пам'ятника Петефі. Вона була розстріляна прорадянською службою безпеки. Після цього в Угорщині почалося загальнонаціональне антирадянське повстання.

У 1946 році почалося перше засідання Генеральної Асамблеї ООН.

У 1946 році почалося перше засідання Генеральної Асамблеї ООН. У 1943 році війська четвертого Українського фронту заволоділи містом Мелітополь.

У 1941 році радянські війська залишили з боями Харків і районний центр Барвінкове.

У 1917 році Скоропадський обраний гетьманом українського козацтва.

Іменини

День ангела святкують: Яків, Ігнатій, Максим, Микола, Олександр, Володимир, Єфросинія.