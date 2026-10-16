Міжнародна організація з міграції попередила про нову хвилю переселення українців цієї зими

Російські удари по енергетиці, пошкоджене житло та високі витрати на опалення можуть змусити родини знову залишити свої домівки

МОМ попередила про ризик нової хвилі вимушеного переселення українців цієї зими. Через російські атаки на енергетичну інфраструктуру, пошкодження будинків і високу вартість опалення частина родин може знову залишити свої домівки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на МОМ.

За оцінками організації, в Україні залишаються близько 3,6 млн внутрішньо переміщених осіб. Водночас приблизно 3,8 млн людей повернулися додому після вимушеного переселення з початку повномасштабного вторгнення. Із них близько 1,45 млн проживають поблизу лінії фронту, де зберігається високий ризик повторного переїзду.

Особливе занепокоєння викликає стан житла напередодні холодів. У сільській місцевості три з чотирьох родин потребують ремонту стін, а майже дві третини – матеріалів для відновлення дахів і теплоізоляції.

Навіть за наявності опалення частина домогосподарств не може дозволити собі його повноцінне використання через високі витрати. Додаткову загрозу становлять російські удари по енергосистемі, які можуть залишити людей без електроенергії та тепла.

У МОМ наголошують, що найбільш уразливими залишаються родини з пошкодженим житлом, переселенці та українці, які нещодавно повернулися додому. Погіршення умов проживання може змусити їх знову шукати безпечніше місце.

Водночас організація не стверджує, що цієї зими обов'язково переселяться мільйони людей. Йдеться про ризик нової хвилі переміщення через сукупність безпекових та економічних проблем.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що ООН попередила про складнішу зиму для України. У міжнародній організації наголосили, що систематичні російські атаки на енергетичну інфраструктуру погіршують умови життя цивільного населення та загрожують проходженню опалювального сезону.

Також розвідка назвала головні цілі російських ударів восени та взимку. Серед найбільш уразливих об'єктів залишаються електроенергетика, системи опалення та газова інфраструктура.

До слова, мешканці прифронтових громад можуть отримати 19 400 грн допомоги для підготовки до зими. Програму розраховано приблизно на 380 тис. домогосподарств, а заявки приймають до 30 жовтня.